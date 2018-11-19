Венгрия не будет препятствовать участию Климкина во встрече министров НАТО

"Я могу согласиться с форматом встречи с представителем Украины на заседании министров иностранных дел НАТО, который будет похож на тот, какой у нас был во время последнего саммита НАТО. Тогда были приглашены президенты Грузии и Украины. Мы были против. И если на встречу министров НАТО в декабре будут приглашены главы МИД Грузии и Украины, мы тоже на это пойдем", - заявил Сийярто.

При этом, по словам венгерского министра, Будапешт и дальше будет блокировать евроатлантическую интеграцию Украины, учитывая то, что, по его мнению, в проблеме языков меньшинств не было никакого прогресса.

Сийярто подчеркнул, что он не согласен с требованиями ЕС и НАТО считать языковой спор между Украиной и Венгрией двусторонней делом.

"Украина не только нарушает двусторонние соглашения, но и международные правила, включая свои обязательства перед НАТО. Мы отвергаем утверждение, что это следует воспринимать как двусторонний спор", - заявил глава МИД Венгрии.

Он также добавил, что за последний месяц Украина только ухудшила ситуацию.

Как сообщал УНН, ранее министры иностранных дел Украины и Венгрии встретились в рамках Варшавского форума по безопасности.

Отметим, по словам экспертов, сотрудничество Украины с НАТО будет блокироваться Венгрией, пока украинская сторона не изменит закон об образовании в части пролонгации действия переходных положений и частных школ.