США закликають Угорщину не блокувати співпрацю України з НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У четвер Сполучені Штати закликали Угорщину відновити відносини з Україною і не намагатися блокувати співпрацю Києва з НАТО, заявивши, що “якщо Україна зазнає невдачі, Угорщина виявиться на передньому краї російської агресії”, передає УНН з посиланням на Reuters.
Посол США в Будапешті Девід Корнштейн заявив, що Угорщина може зробити більше для “приділення пріоритетної уваги альянсам”, додавши, що Росія представляє відроджену загрозу і Україні, і Європі.
“Зараз, як ніколи, Росія випробовує Захід. Ми твердо переконані в тому, що, будучи союзниками по НАТО, найкращим способом просувати реформи в Україні є спілкування з Україною, а не блокування взаємодії України з НАТО”, - сказав Корнштейн.
Він також зазначив, що Угорщина, яка в значній мірі залежить від російських нафтогазової і ядерної сфери, грала з вогнем, заграючи з президентом Володимиром Путіним.
“Нам потрібно пам’ятати про загальну картину. Путін не зацікавлений в національному суверенітеті. У нього неоімперське бачення. Якщо Україна зазнає невдачі, Угорщина виявиться на передньому краї російської агресії”, - сказав він.
Як повідомляв УНН, після зустрічі в Мілані на полях 25-го Міністерського засідання ОБСЄ Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з Міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, у МЗС повідомили, що у стосунках України з Угорщиною готується позитивний зсув.