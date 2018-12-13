США призывают Венгрию не блокировать сотрудничество Украины с НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В четверг Соединенные Штаты призвали Венгрию восстановить отношения с Украиной и не пытаться блокировать сотрудничество Киева с НАТО, заявив, что "если Украина потерпит неудачу, Венгрия окажется на переднем крае российской агрессии", передает УНН со ссылкой на Reuters.
Посол США в Будапеште Дэвид Корнштейн заявил, что Венгрия может сделать больше для "приделения приоритетного внимания альянсам", добавив, что Россия представляет возрожденную угрозу и Украине, и Европе.
"Сейчас, как никогда, Россия испытывает Запад. Мы твердо убеждены в том, что, будучи союзниками по НАТО, лучшим способом продвигать реформы в Украине является общение с Украиной, а не блокирование взаимодействия Украины с НАТО", - сказал Корнштейн.
Он также отметил, что Венгрия, которая в значительной степени зависит от российских нефтегазовой и ядерной сферы, играла с огнем, заигрывая с президентом Владимиром Путиным.
"Нам нужно помнить об общей картине. Путин не заинтересован в национальном суверенитете. У него неоимперское видение. Если Украина потерпит неудачу, Венгрия окажется на переднем крае российской агрессии", - сказал он.
Как сообщал УНН, после встречи в Милане на полях 25-го Министерского заседания ОБСЕ министра иностранных дел Украины Павла Климкина с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, в МИД сообщили, что в отношениях Украины с Венгрией готовится положительный сдвиг.