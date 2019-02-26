НАТО солидарно с Венгрией по украинскому закону об образовании
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер выразила солидарность с позицией Венгрии относительно принятия Украины языковых поправок к закону об образовании, принятых два года назад. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщила пресс-служба Альянса, передает УНН.
"Союзники солидарны с Венгрией, когда речь идет об украинском законе об образовании. В Брюссельской декларации и в оценке годовой программы Украины все союзники призывают ее полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии", - заявила Гетемюллер во время визита в Будапешт, где она встретилась с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто и министром обороны страны Тибором Бенко.
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В то же время она поблагодарила Венгрии за ее поддержку Украины в конфликте с Россией, в частности за реверс газа, гуманитарную помощь и лечение раненых солдат. Гетемюллер подчеркнула, что встречи комиссии Украина-НАТО "центральной составляющей нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины".
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Напомним, что после принятия в 2017 году в Украине закона об образовании, который определил украинский язык образовательного процесса, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.
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