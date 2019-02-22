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Угорщина вважає "напівфашистським" закон про освіту в Україні

Угорщина вважає "напівфашистським" закон про освіту в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Угорський уряд вважає український закон про освіту "напівфашистським" і сподівається на зміну влади в Києві. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу угорського уряду.

Голова канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив на прес-конференції, що сподівається на зміну влади в Києві, оскільки з нинішньою уряд "не мав можливості спілкуватися". Така позиція пролунала у відповідь на питання журналістів стосовно прийдешніх українських виборів.

Як повідомляє прес-служба уряду, Гуйяш також сказав, що нинішня влада України "порушує права меншин" і прийняла "напівфашистський закон про освіту", на зміну якого сподівається Угорщина.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео закликав Угорщину підтримати Україну і не дати Росії вбити клин між західними союзниками. 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив Майку Помпео, що в США відсутностя належна реакція на атаку Товариства угорської культури в Ужгороді в минулому році. Пізніше прокуратура Польщі з'ясувала, що за спробою підпалу угорського офісу в українському Ужгороді стояло троє її громадян. За даними слідства, головним обвинуваченим є 28-річний поляк, який має вищу освіту експерта з питань безпеки.

За даними слідчих, він був пов'язаний з неофашистською організацією "Фаланга" і проросійською партією "Зміна". Він, як повідомляється, завербував ще двох поляків: 22-річного електрика і 26-річного перекладача з вищою освітою. У лютому 2019 року суд в польському Кракові розглянув докази провини в організації підпалу приміщення спілки угорців в Ужгороді колишнього помічника члена Бундестага від партії "Альтернатива для Німеччини" Мануеля Оксенрайтера.

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