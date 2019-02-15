Угорщина дорікнула США в ігноруванні атаки угорського центру в Ужгороді

"Ми говорили, що для Угорщини була незвичною ситуація, коли в декількох кілометрах від східного кордону НАТО, в штаб-квартирі угорців підірвали бомбу, і ніхто нічого не сказав. Америка теж. Тим часом, наприклад, якщо щось вибухає в Ємені, це стає міжнародним питанням", - заявив Орбан.

Нагадаємо, 4 лютого 2018 року біля 5 ранку в поліцію надійшло повідомлення від рятувальників про задимлення одного з офісів в центрі Ужгорода. Як з'ясувалося, мова йде про будівлю Товариства угорської культури Закарпаття. За даними поліції, ймовірно, мала місце спроба підпалу.

Відзначимо, зовні видно, що джерело загоряння припав на вікно будівлі, яке обгоріло з вулиці, проте подвійне скло вберегло приміщення від пожежі.

Пізніше, в ніч на 27 лютого в Ужгороді знову підпалили офіс Товариства угорської культури. Було встановлено, що близько 3:00 здетонував саморобний вибуховий пристрій, який, попередньо, встановив один із злочинців. В результаті були пошкоджені вікна і фасад будівлі і повністю знищено майно в офісі.

Пізніше прокуратура Польщі з'ясувала, що за спробою підпалу угорського офісу стояло троє її громадян. За даними слідства, головним обвинуваченим є 28-річний поляк, який має вищу освіту експерта з питань безпеки.

За даними слідчих, він був пов'язаний з неофашистською організацією "Фаланга" і проросійською партією "Зміна". Він, як повідомляється, завербував ще двох поляків: 22-річного електрика і 26-річного перекладача з вищою освітою.

У лютому 2019 року суд в польському Кракові розглянув докази провини журналіста колишнього помічника депутата партії "Альтернатива для Німеччини" Мануеля Оксенрайтера, в організації підпалу приміщення спілки угорців в Ужгороді.

За інформацією суду, Оксенрайтер передав 1 тис євро виконавцю підпалу.