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Венгрия упрекнула США в игнорировании атаки венгерского центра в Ужгороде

Венгрия упрекнула США в игнорировании атаки венгерского центра в Ужгороде

Киев  •  УНН

 • 10690 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время переговоров с Госсекретарём США Майком Помпео он упрекнул США в отсутствии надлежащей реакции на атаку Общества венгерской культуры в Ужгороде в прошлом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание 888.hu

"Мы говорили, что для Венгрии была непривычной ситуация, когда в нескольких километрах от восточной границы НАТО, в штаб-квартире венгров взорвали бомбу, и никто ничего не сказал. Америка тоже. Между тем, например, если что-то взрывается в Йемене, это становится международным вопросом", - заявил Орбан.

Напомним, 4 февраля 2018 года около 5 утра в полицию поступило сообщение от спасателей о задымлении одного из офисов в центре Ужгорода. Как выяснилось, речь идет о здании Общества венгерской культуры Закарпатья. По данным полиции, вероятно, имела место попытка поджога. 

Отметим, внешне видно, что источник возгорания пришелся на окно здания, которое обгорело с улицы, однако двойное стекло уберегло помещения от пожара.

Позже, в ночь на 27 февраля в Ужгороде снова подожгли офис Общества венгерской культуры. Было установлено, что около 3:00 сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое, предварительно, установил один из преступников. В результате были повреждены окна и фасад здания и полностью уничтожено имущество в офисе. 

Позже прокуратура Польши выяснила, что за попыткой поджога венгерского офиса стояло трое ее граждан. По данным следствия, главным обвиняемым является 28-летний поляк, который имеет высшее образование эксперта по вопросам безопасности.

По данным следователей, он был связан с неофашистской организацией "Фаланга" и пророссийской партией "Смена". Он, как сообщается, завербовал еще двух поляков: 22-летнего электрика и 26-летнего переводчика с высшим образованием. 

В феврале 2019 года суд в польском Кракове рассмотрел доказательства вины журналиста бывшего помощника депутата партии "Альтернатива для Германии" Мануэля Оксенрайтера, в организации поджога помещения союза венгров в Ужгороде. 

По информации суда, Оксенрайтер передал 1 тысячу евро исполнителю поджога.

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