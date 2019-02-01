Опубликованы улики против экс-помощника депутата ФРГ по делу поджога Общества венгерской культуры

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Киев  •  УНН

 • 9872 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Суд в польском Кракове рассмотрел новые доказательства вины журналиста Мануэля Оксенрайтера, бывшего помощника депутата партии “Альтернатива для Германии”, в организации поджога помещения союза венгров в Ужгороде, информирует УНН со ссылкой на издание Tagesschau.

Суд обнародовал переписку одного из непосредственных исполнителей поджога, 28-летнего поляка Михала Прокоповича, с женой. На вопрос жены о том, во сколько он встречается с Мануэлем, Прокопович ответил: “В 11:30. В 19:30 мой рейс обратно с пересадкой в Варшаве. Но я возьму такси, я не хочу ехать с такой суммой наличных в общественном транспорте”.

Речь шла о 1 тысячи евро, что Оксенрайтер передал Прокоповичу в аэропорту Тегель, Берлин. Ранее поляк признал свою вину и назвал Оксенрайтера заказчиком поджога. За всю операцию Прокопович получил 1,5 тысячи евро, а также деньги на приобретение билета на самолет.

По сообщениям СМИ, Оксенрайтер неоднократно встречался с российским идеологом Александром Дугиным, известным своими ультраправыми взглядами. Они сотрудничали в центре “Katehon”, где председателем наблюдательного совета является российский миллиардер Константин Малофеев, который финансово поддерживает сепаратистов на востоке Украины. Именно из-за финансовой поддержки пророссийских боевиков он находится в санкционных списках ЕС. Оксенрайтер — редактор правого немецкого журнала Zuerst! (“Прежде всего!”), В течение последних пяти лет часто выступал в российских государственных средствах массовой информации, выражая поддержку пророссийским боевикам на Донбассе.

Как сообщал УНН, следствие сообщило подробности поджога Общества венгерской культуры.

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