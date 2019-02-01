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Опубліковані докази проти екс-помічника депутата ФРН у справі підпалу Товариства угорської культури

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Cуд у польському Кракові розглянув нові докази вини журналіста Мануеля Оксенрайтера, колишнього помічника депутата партії “Альтернатива для Німеччини”, в організації підпалу приміщення спілки угорців в Ужгороді, інформує УНН з посиланням на видання Tagesschau.

Суд оприлюднив листування одного з безпосередніх виконавців підпалу, 28-річного поляка Міхала Прокоповича, з дружиною. На питання дружини про те, о котрій він зустрічається з Мануелем, Прокопович відповів: “Об 11:30. О 19:30 мій рейс назад з пересадкою у Варшаві. Але я візьму таксі, я не хочу їхати з такою сумою готівки в громадському транспорті”.

Мова йшла про 1 тисячу євро, що Оксенрайтер передав Прокоповичу в аеропорту Тегель, Берлін. Раніше поляк визнав свою провину і назвав Оксенрайтера замовником підпалу. За всю операцію Прокопович отримав 1,5 тисячі євро, а також гроші на придбання квитка на літак.

За повідомленнями ЗМІ, Оксенрайтер неодноразово зустрічався з російським ідеологом Александром Дугіним, відомим своїми ультраправими поглядами. Вони співпрацювали у центрі “Katehon”, де головою наглядової ради є російський мільярдер Костянтин Малофєєв, що фінансово підтримує сепаратистів на сході України. Саме через фінансову підтримку проросійських бойовиків він перебуває у санкційних списках ЄС. Оксенрайтер — редактор правого німецького журналу Zuerst! (“Насамперед!”), протягом останніх п’яти років часто виступав у російських державних засобах масової інформації, висловлюючи підтримку проросійським бойовикам на Донбасі.

Як повідомляв УНН, слідство повідомило подробиці підпалу Товариства угорської культури.

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