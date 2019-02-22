Венгрия считает "полуфашистским" закон об образовании в Украине

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей гуйяш заявил на пресс-конференции, что надеется на смену власти в Киеве, поскольку с нынешней правительство "не имеет возможности общаться". Такая позиция была высказана в ответ на вопрос журналистов относительно грядущих украинских выборов.

Как сообщает пресс-служба правительства, гуйяш также сказал, что нынешняя власть Украины "нарушает права меньшинств" и приняла "полуфашистский закон об образовании", на смену которого надеется Венгрия.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео призвал Венгрию поддержать Украину и не дать России вбить клин между западными союзниками.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил Майку Помпео, что в США отсутствует должная реакция на атаку Общества венгерской культуры в Ужгороде в прошлом году. Позже прокуратура Польши выяснила, что за попыткой поджога венгерского офиса в украинском Ужгороде стояло трое ее граждан. По данным следствия, главным обвиняемым является 28-летний поляк, который имеет высшее образование эксперта по вопросам безопасности.

По данным следователей, он был связан с неофашистской организацией "Фаланга" и пророссийской партией "Смена". Он, как сообщается, завербовал еще двух поляков: 22-летнего электрика и 26-летнего переводчика с высшим образованием. В феврале 2019 суд в польском Кракове рассмотрел доказательства вины в организации поджога помещения союза венгров в Ужгороде бывшего помощника члена Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Мануэля Оксенрайтера.