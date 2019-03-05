Клімкін відреагував на невтішний коментар НАТО щодо солідарності з Угорщиною в мовному питанні

КИЇВ. 5 березня. УНН. Жодна країна Альянсу не може використовувати НАТО для того, щоб вирішувати двосторонні питання, і країни-члени НАТО солідарні з цим. Про це під час брифінгу у вівторок сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.