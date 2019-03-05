Клімкін відреагував на невтішний коментар НАТО щодо солідарності з Угорщиною в мовному питанні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Жодна країна Альянсу не може використовувати НАТО для того, щоб вирішувати двосторонні питання, і країни-члени НАТО солідарні з цим. Про це під час брифінгу у вівторок сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Я знаходжусь в постійному контакті з альянсом і нашими угорськими партнерами. Жодний мій міжнародний захід не проходить без зустрічі з угорським міністром. По-перше, позиція Альянсу дуже чітка: жодна країна Альянсу не може використовувати НАТО для того, щоб вирішувати двосторонні питання. Про це дуже чітко говорили всі представники Альянсу”, — заявив міністр.
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Він підкреслив також, що фундаментальний інтерес України полягає у тому, щоб знайти рішення для того, щоб українські угорці відчували себе “повністю вдома”.
“Для цього нам потрібно припинити процес їх обмеження, оскільки вони живуть в анклаві без належних знань української. Ми маємо їм у цьому допомогти. Але маємо допомогти шляхом зміни методик вивчення української, запровадженням ряду предметів українською, навчання вчителів, тобто реально виконати закон про освіту”, — наголосив Клімкін.
На його думку, за два роки неможливо цього зробити.
“Нам потрібно збільшити перехідний період до п’яти років. Інакше всі, включаючи Росію, будуть роздмухувати емоцію, спекулюючи на цьому”, — сказав він.
Нагадаємо, раніше заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер висловила солідарність з позицією Угорщини стосовно ухвалення Україною мовних поправок до закону про освіту, ухвалених два роки тому.