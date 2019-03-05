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Климкин отреагировал на неутешительный комментарий НАТО по солидарности с Венгрией в языковом вопросе

Киев  •  УНН

 • 10554 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Ни одна страна Альянса не может использовать НАТО для того, чтобы решать двусторонние вопросы, и страны-члены НАТО солидарны с этим. Об этом во время брифинга во вторник сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Я нахожусь в постоянном контакте с альянсом и нашими венгерскими партнерами. Ни одно мое международное мероприятие не проходит без встречи с венгерским министром. Во-первых, позиция Альянса очень четкая: ни одна страна Альянса не может использовать НАТО для того, чтобы решать двусторонние вопросы. Об этом очень четко говорили все представители Альянса", - заявил министр.

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Он подчеркнул также, что фундаментальный интерес Украины заключается в том, чтобы найти решение для того, чтобы украинские венгры чувствовали себя "полностью дома".

"Для этого нам нужно прекратить процесс их ограничения, поскольку они живут в анклаве без надлежащих знаний украинского. Мы должны им в этом помочь. Но должны помочь путем изменения методик изучения украинского, введением ряда предметов на украинском, обучение учителей, то есть реально выполнить закон об образовании", - подчеркнул Климкин.

По его мнению, за два года невозможно этого сделать.

"Нам нужно увеличить переходный период до пяти лет. Иначе все, включая Россию, будут раздувать эмоцию, спекулируя на этом", - сказал он.

Напомним, ранее заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер выразила солидарность с позицией Венгрии относительно принятия Украины языковых поправок в закон об образовании, принятых два года назад.

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