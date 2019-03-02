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Ходжес: поки Україна не вирішить мовне питання з Угорщиною, то може забути про НАТО

Ходжес: поки Україна не вирішить мовне питання з Угорщиною, то може забути про НАТО

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 2 березня. УНН. Доки Україна і Угорщина не вирішать суперечки щодо мовного питання у законодавстві, Угорщина буде блокувати євроатлантичні прагнення України. Про це заявив колишній командувач сухопутними військами США в Європі (2014-2017), генерал-лейтенант Бен Ходжес під час першої міжнародної конференції "Одеські дебати. Об'єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів" в Одесі, передає кореспондент УНН.

"Питання мови, освітнього законодавства між Угорщиною і Україною. Я впевнений, що не розумію всіх деталей цього, тож я можу прозвучати як стороння людина, але поки це залишається питанням, можете забути про НАТО. Угорщина буде блокувати Комісію Україна-НАТО вічно", - наголосив Ходжес.

З його слів, якщо Україна має серйозні наміри в її прагненні щодо НАТО, вона має вирішити, що для неї є важливішим.

Нагадаємо, після ухвалення у 2017 році в Україні закону про освіту, який визначив українську мовою освітнього процесу, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.

Країни НАТО закликали Україну продовжити шлях реформ, включаючи імплементацію рекомендації Венеційської комісії щодо закону про освіту.

Українські Національні Новини

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