Ходжес: поки Україна не вирішить мовне питання з Угорщиною, то може забути про НАТО

"Питання мови, освітнього законодавства між Угорщиною і Україною. Я впевнений, що не розумію всіх деталей цього, тож я можу прозвучати як стороння людина, але поки це залишається питанням, можете забути про НАТО. Угорщина буде блокувати Комісію Україна-НАТО вічно", - наголосив Ходжес.

З його слів, якщо Україна має серйозні наміри в її прагненні щодо НАТО, вона має вирішити, що для неї є важливішим.

Нагадаємо, після ухвалення у 2017 році в Україні закону про освіту, який визначив українську мовою освітнього процесу, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.

Країни НАТО закликали Україну продовжити шлях реформ, включаючи імплементацію рекомендації Венеційської комісії щодо закону про освіту.