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13:20 • 6781 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Ходжес: пока Украина не решит языковой вопрос с Венгрией, то может забыть о НАТО

Ходжес: пока Украина не решит языковой вопрос с Венгрией, то может забыть о НАТО

Киев  •  УНН

 • 16263 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 2 марта. УНН. Пока Украина и Венгрия не решат споры относительно языкового вопроса в законодательстве, Венгрия будет блокировать евроатлантические стремления Украины. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе (2014-2017), генерал-лейтенант Бен Ходжес во время первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе, передает корреспондент УНН.

"Вопрос языка, образовательного законодательства между Венгрией и Украиной. Я уверен, что не понимаю всех деталей этого, поэтому я могу прозвучать как посторонний человек, но пока это остается вопросом, можете забыть о НАТО. Венгрия будет блокировать Комиссию Украина-НАТО вечно", - отметил Ходжес.

По его словам, если Украина имеет серьезные намерения в ее стремлении относительно НАТО, она должна решить, что для нее важнее.

Напомним, после принятия в 2017 году в Украине закона об образовании, который определил украинский языком образовательного процесса, Венгрия начала блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

Страны НАТО призвали Украину продолжить путь реформ, включая имплементацию рекомендаций Венецианской комиссии относительно закона об образовании.

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