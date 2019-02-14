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У НАТО нагадали Україні про освітній закон

У НАТО нагадали Україні про освітній закон

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Країни НАТО закликали Україну продовжити шлях реформ, включаючи імплементацію рекомендації Венеційської комісії щодо закону про освіту. Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг під час прес-конференції в Брюсселі, передає кореспондент УНН.

"Цього ранку союзники і міністр оборони України Степан Полторак обговорили безпекову ситуацію у та навколо України, включаючи ситуацію в Азовському морі. На цьому неформальному сніданку, організованому міністром оборони Сполученого королівства Гевіном Вільямсом, партнери висловили рішучу підтримку територіальній цілісності та суверенітету України", - сказав Генеральний секретар.

За його словами, союзники закликали Росію негайно звільнити українських моряків та катери, затриманих в листопаді минулого року.

"Партнери також заохочували Україну продовжувати йти шляхом реформ, включаючи імплементацію рекомендації Венеційської комісії щодо закону про освіту", - зазначив Столтенберг.

Зазначимо, Будапешт має відмінне від Києва бачення стосовно української політики, що торкається, зокрема, угорської нацменшини на Закарпатті, мовної статті закону про освіту. Угорщина через це уже деякий час блокує співпрацю України і НАТО, вимагаючи від України змінити підхід. Посадові особи двох країн намагаються дійти консенсусу щодо проблемних питань.

Нагадаємо, 14 лютого міністр оборони України Степан Полторак зустрівся із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в штаб-квартирі Альянсу, під час зустрічі Генсек НАТО висловив налаштування на необхідність відновлення роботи Комісії Україна-НАТО.

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