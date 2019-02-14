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Столтенберг і Полторак обговорили відновлення роботи Комісії Україна-НАТО

Столтенберг і Полторак обговорили відновлення роботи Комісії Україна-НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в штаб-квартирі Альянсу, під час зустрічі Генсек НАТО висловив налаштування на необхідність відновлення роботи Комісії Україна-НАТО. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.

"Сьогодні, 14 лютого, у штаб-квартирі Альянсу, відбулася зустріч міністра оборони України Степана Полторака та Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. У рамках діалогу Генеральний Секретар НАТО висловив налаштування на необхідності відновлення роботи Комісії Україна-НАТО", - вказали в українському оборонному відомстві.

Також вказано, що Столтенберг висловив налаштування на необхідність збільшення інтенсивності та покращенні динаміки співпраці з Україною щодо забезпечення подальшого прагнення України увійти до складу Альянсу.

Крім того, Полторак зустрівся із заступником помічника міністра оборони США Лорою Купер.

"Сьогодні ми спостерігаємо одностайну міжнародну підтримку та розуміння викликів, які стоять перед Україною, а також те, якими зусиллями Україна стримує агресію РФ та бореться за незалежність та територіальну цілісність. І щотижня в американському уряді йде обговорення, які дії потрібно зробити, щоб підтримати Україну", - наголосила Купер.

Зі свого боку Полторак висловив вдячність до позиції уряду та народу США щодо підтримки України. "Ми будемо захищати нашу країну і усі європейські цивілізовані цінності до кінця", - додав Полторак.

Нагадаємо, Полторак прибув у штаб-квартиру НАТО 13 лютого.

Українські Національні Новини

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