Полторак прибув у штаб-квартиру НАТО

Програмою візиту передбачено проведення важливої робочої зустрічі на рівні міністрів оборони країн-членів Альянсу та за участю Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Також планується проведення багатостороннього засідання з окремими союзниками – міністрами оборони Великої Британії, Канади, Польщі, Литви та США, які найбільш активно залучені до оборонної реформи в Україні.

Окрім цього, під час візиту відбудуться двосторонні зустрічі з міністрами оборони США, Канади та Румунії, а також іншими керівниками оборонних відомств за окремим планом.

Нагадаємо, дипломати розповіли деталі візиту Полторака у штаб-квартиру НАТО.