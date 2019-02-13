Полторак прибув у штаб-квартиру НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак сьогодні, 13 лютого, прибув до Брюсселю у штаб-квартиру НАТО. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.
Програмою візиту передбачено проведення важливої робочої зустрічі на рівні міністрів оборони країн-членів Альянсу та за участю Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Також планується проведення багатостороннього засідання з окремими союзниками – міністрами оборони Великої Британії, Канади, Польщі, Литви та США, які найбільш активно залучені до оборонної реформи в Україні.
Окрім цього, під час візиту відбудуться двосторонні зустрічі з міністрами оборони США, Канади та Румунії, а також іншими керівниками оборонних відомств за окремим планом.
Нагадаємо, дипломати розповіли деталі візиту Полторака у штаб-квартиру НАТО.