Полторак прибыл в штаб-квартиру НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак сегодня, 13 февраля, прибыл в Брюссель в штаб-квартиру НАТО. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.
Программой визита предусмотрено проведение важной рабочей встречи на уровне министров обороны стран-членов Альянса и при участии Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Также планируется проведение многостороннего заседания с отдельными союзниками - министрами обороны Великобритании, Канады, Польши, Литвы и США, которые наиболее активно вовлечены в оборонную реформу в Украине.
Кроме этого, во время визита состоятся двусторонние встречи с министрами обороны США, Канады и Румынии, а также другими руководителями оборонных ведомств по отдельному плану.
Напомним, дипломаты рассказали детали визита Полторака в штаб-квартиру НАТО.