Столтенберг и Полторак обсудили возобновление работы Комиссии Украина-НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Альянса, во время встречи Генсек НАТО выразил настрой на необходимость возобновления работы Комиссии Украина-НАТО. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минобороны.
"Сегодня, 14 февраля, в штаб-квартире Альянса, состоялась встреча министра обороны Украины Степана Полторака и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В рамках диалога Генеральный секретарь НАТО выразил настрой на необходимость возобновления работы Комиссии Украина-НАТО", - указали в украинском оборонном ведомстве.
Также указано, что Столтенберг выразил настрой на необходимость увеличения интенсивности и улучшение динамики сотрудничества с Украиной по обеспечению дальнейшего стремления Украины войти в состав Альянса.
Кроме того, Полторак встретился с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер.
"Сегодня мы наблюдаем единодушному международную поддержку и понимание вызовов, которые стоят перед Украиной, а также того, какими усилиями Украина сдерживает агрессию РФ и борется за независимость и территориальную целостность. И каждую неделю в американском правительстве идет обсуждение, какие действия нужно предпринять, чтобы поддержать Украину", - отметила Купер.
Со своей стороны Полторак поблагодарил за позицию правительства и народа США относительно поддержки Украины. "Мы будем защищать нашу страну и все европейские цивилизованные ценности до конца", - добавил Полторак.
Напомним, Полторак прибыл в штаб-квартиру НАТО 13 февраля.