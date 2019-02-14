В НАТО напомнили Украине об образовательном законе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Страны НАТО призвали Украину продолжить путь реформ, включая имплементацию рекомендаций Венецианской комиссии относительно закона об образовании. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
"Этим утром союзники и министр обороны Украины Степан Полторак обсудили ситуацию с безопасностью в и вокруг Украины, включая ситуацию в Азовском море. На этом неформальном завтраке, организованном министром обороны Соединенного королевства Гэвином Уильямсом, партнеры выразили решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказал Генеральный секретарь.
По его словам, союзники призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и катера, задержанные в ноябре прошлого года.
"Партнеры также поощряли Украину продолжать идти по пути реформ, включая имплементацию рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании", - отметил Столтенберг.
Отметим, Будапешт имеет отличное от Киева видение относительно украинской политики, что касается, в частности, венгерского нацменьшинства в Закарпатье и языковой статьи закона об образовании. Венгрия поэтому уже некоторое время блокирует сотрудничество Украины и НАТО, требуя от Украины изменить подход. Должностные лица двух стран пытаются достичь консенсуса по проблемным вопросам.
Напомним, 14 февраля министр обороны Украины Степан Полторак встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Альянса, во время встречи Генсек НАТО выразил настрой на необходимости возобновления работы Комиссии Украина-НАТО.