Киев • УНН
Американский солдат Гордон Блэк, задержанный во владивостоке рф, отрицал все представленные обвинения.
В рф американский военнослужащий Гордон Блэк, задержанный во владивостоке, отверг обвинения в угрозе убийства своей девушки и в деле кражи. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации, американский военнослужащий Гордон Блэк, задержанный в городе владивосток в рф, отверг обвинения по убийству своей девушки и по делу о краже.
Информацию об этом в понедельник обнародовало агентство РИА, которое также отметило, что второе судебное заседание по делу Блэка состоялось во владивостоке с участием переводчика, поскольку американский солдат дислоцировался в Южной Корее на момент задержания 2 мая в рф.
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