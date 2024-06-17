В рф американский военнослужащий Гордон Блэк, задержанный во владивостоке, отверг обвинения в угрозе убийства своей девушки и в деле кражи. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, американский военнослужащий Гордон Блэк, задержанный в городе владивосток в рф, отверг обвинения по убийству своей девушки и по делу о краже.

Информацию об этом в понедельник обнародовало агентство РИА, которое также отметило, что второе судебное заседание по делу Блэка состоялось во владивостоке с участием переводчика, поскольку американский солдат дислоцировался в Южной Корее на момент задержания 2 мая в рф.

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