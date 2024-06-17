Утримуваний в рф американський військовий не визнав себе винним у звинуваченнях
Київ • УНН
Американський солдат Гордон Блек, затриманий у владивостоці рф, заперечив усі представлені звинувачення.
У рф американський військовослужбовець Гордон Блек, затриманий у владивостоку, відкинув звинувачення у погрозі щодо вбивства своєї дівчини та у справі крадіжки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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За інформацією, американський військовослужбовець Гордон Блек, затриманий у місті владивосток у рф, відкинув звинувачення щодо вбивства своєї дівчини і у справі про крадіжку.
Інформацію про це у понеділок оприлюднило агентство РІА, яке також зазначило, що друге судове засідання у справі Блека відбулося у владивостоці з участю перекладача, оскільки американський солдат дислокувався у Південній Кореї на момент затримання 2 травня у рф.
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