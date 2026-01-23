"Ударил мою жену в грудь со словами "за*бали вы все": Михайличенко прокомментировал инцидент с избиением сантехника

$43.170.01
50.520.15
ukenru
12:59 • 4104 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 12502 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 32765 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 17661 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 20254 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 28070 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 65534 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 33641 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55 • 31300 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
23 января, 06:33 • 29453 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
85%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 37046 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 87864 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 49111 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 36070 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 13000 просмотра
публикации
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США12:42 • 32765 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 65534 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 62928 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 65771 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 76132 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Метте Фредериксен
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Абу-Даби
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto12:32 • 12629 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 13009 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 33802 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 49378 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 44271 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
Железный купол

"Ударил мою жену в грудь со словами "за*бали вы все": Михайличенко прокомментировал инцидент с избиением сантехника

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Бывший тренер "Динамо" Алексей Михайличенко заявил, что не бил сантехника, а лишь "поговорил по-мужски" после того, как сантехник ударил его жену. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного легкого телесного повреждения.

"Ударил мою жену в грудь со словами "за*бали вы все": Михайличенко прокомментировал инцидент с избиением сантехника

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко, которого обвиняют в избиении сантехника в Киеве, рассказал свою версию произошедшего, отметив, что он не бил его, а лишь поговорил с ним "по-мужски", после того, как сантехник со словами "за*бали вы все" ударил жену экс-тренера киевлян. Об этом Михайличенко заявил спортивному журналисту Игорю Барбасу, передает УНН

Я с ним разговаривал, как с мужчиной, который ударил и обругал мою жену, а не как с сантехником. Все случилось так, что когда не стало воды… во всех домах уже вернули, а в нашем доме заморозилась из-за его непрофессионализма… замерз бойлер, или какая-то аппаратура, и не было холодной воды. И жильцы дома… женщины, четыре женщины пошли и выясняли ситуацию, и приехала аварийка, которая сделала это дело. Надо было завершить до конца 

- сказал Михайличенко. 

По его словам, сантехник якобы покинул место работы из-за того, что у него завершился рабочий день, что вызвало возмущение у жильцов дома. 

Наши женщины помешали ему и сказали: "Пожалуйста, завершите вашу работу, потому что мы уже второй или третий день без холодной воды". Он ударил в грудь мою женщину и сказал: "За*бали вы все" 

- добавил Михайличенко.

Он добавил, что его жена сразу позвонила ему, после чего экс-тренер пошел разговаривать с сантехником "по-мужски". 

За грудки мы взяли, но словами… я не бил его. Он после этого еще поработал час полчаса или час и потом пришла полиция и оказалось, что он вызвал скорую, и написал на меня заявление. Еще раз подчеркиваю, что не надо прикрываться этими статусами сантехника, потому что я разговаривал с ним, как с мужчиной, который оскорбил и ударил мою жену 

- резюмировал экс-тренер. 

Дополнение

Как ранее писал УНН со ссылкой на журналистку Наджие Аметову, бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко в Киеве избил сантехника во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения.

Полиция начала уголовное производство по факту умышленного легкого телесного повреждения.

Павел Башинский

Спорт
Отопление
Столкновения
ФК «Динамо» Киев
Киев