"Ударил мою жену в грудь со словами "за*бали вы все": Михайличенко прокомментировал инцидент с избиением сантехника

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко, которого обвиняют в избиении сантехника в Киеве, рассказал свою версию произошедшего, отметив, что он не бил его, а лишь поговорил с ним "по-мужски", после того, как сантехник со словами "за*бали вы все" ударил жену экс-тренера киевлян. Об этом Михайличенко заявил спортивному журналисту Игорю Барбасу, передает УНН.

Я с ним разговаривал, как с мужчиной, который ударил и обругал мою жену, а не как с сантехником. Все случилось так, что когда не стало воды… во всех домах уже вернули, а в нашем доме заморозилась из-за его непрофессионализма… замерз бойлер, или какая-то аппаратура, и не было холодной воды. И жильцы дома… женщины, четыре женщины пошли и выясняли ситуацию, и приехала аварийка, которая сделала это дело. Надо было завершить до конца - сказал Михайличенко.

По его словам, сантехник якобы покинул место работы из-за того, что у него завершился рабочий день, что вызвало возмущение у жильцов дома.

Наши женщины помешали ему и сказали: "Пожалуйста, завершите вашу работу, потому что мы уже второй или третий день без холодной воды". Он ударил в грудь мою женщину и сказал: "За*бали вы все" - добавил Михайличенко.

Он добавил, что его жена сразу позвонила ему, после чего экс-тренер пошел разговаривать с сантехником "по-мужски".

За грудки мы взяли, но словами… я не бил его. Он после этого еще поработал час полчаса или час и потом пришла полиция и оказалось, что он вызвал скорую, и написал на меня заявление. Еще раз подчеркиваю, что не надо прикрываться этими статусами сантехника, потому что я разговаривал с ним, как с мужчиной, который оскорбил и ударил мою жену - резюмировал экс-тренер.

Как ранее писал УНН со ссылкой на журналистку Наджие Аметову, бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Алексей Михайличенко в Киеве избил сантехника во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения.

Полиция начала уголовное производство по факту умышленного легкого телесного повреждения.