Вдарив мою дружину у груди зі словами “за*бали ви всі”: Михайличенко прокоментував інцидент з побиттям сантехніка

12:59 • 4164 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
12:48 • 12579 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
12:42 • 32886 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
11:40 • 17721 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
11:04 • 20315 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 28116 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 65595 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
23 січня, 07:54 • 33648 перегляди
Делегації України, США та росії вирушають до Абу-Дабі для тристоронніх переговорів щодо війни: що відомо
23 січня, 06:55 • 31309 перегляди
ЄС, США та Україна близькі до угоди щодо процвітання для післявоєнної України: фон дер Ляєн назвала п'ять стовпів
23 січня, 06:33 • 29460 перегляди
Трамп про можливий саміт США-Україна-рф: зустрічі відбуваються, і "побачимо, що станеться"
Публікації
Ексклюзиви
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto12:32 • 12647 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto11:14 • 13045 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 33826 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 49400 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 44293 перегляди
Вдарив мою дружину у груди зі словами “за*бали ви всі”: Михайличенко прокоментував інцидент з побиттям сантехніка

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Колишній тренер "Динамо" Олексій Михайличенко заявив, що не бив сантехніка, а лише "поговорив по-чоловічому" після того, як сантехнік вдарив його дружину. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.

Вдарив мою дружину у груди зі словами “за*бали ви всі”: Михайличенко прокоментував інцидент з побиттям сантехніка

Колишній тренер київського "Динамо" та збірної України Олексій Михайличенко, якого звинувачують у побитті сантехніка у Києві, розповів свою версію події, зазначивши, що він не бив його, а лише поговорив з ним "по-чоловічому", після того, як сантехнік зі словами "за*бали ви всі" вдарив дружину екстренера киян. Про це Михайличенко заявив спортивному журналісту Ігорю Барбасу, передає УНН

Я з ним розмовляв, як з чоловіком, який вдарив, і облаяв мою дружину, а не як з сантехніком. Все трапилося так, що коли не стало води… у всіх будинках вже повернули, а у нашому будинку заморозилася через його непрофесійність… замерз бойлер, чи якась апаратура, і не було холодної води. І мешканці будинку… жінки, чотири жінки пішли і виясняли ситуацію, і приїхала аварійка, яка зробила цю справу. Треба було завершити до кінця 

- сказав Михайличенко. 

За його словами, сантехнік нібито залишив місце роботи через те, що у нього завершився робочий день, що викликало обурення у мешканців будинку. 

Наші жінки завадили йому і сказали: "Будь ласка, завершіть вашу працю, тому що ми вже другий чи третій день без води холодної". Він вдарив у груди мою жінку і сказав: "За*бали ви всі" 

- додав Михайличенко.

Він додав, що його дружина одразу зателефонувала його, після чого екстренер пішов розмовляти з сантехніком "по-чоловічому". 

За грудки ми взяли, але словами… я не бив його. Він після цього ще попрацював годину пів години чи годину і потім прийшла поліція і виявилося, що він викликав швидку, і написав на мене заяву. Ще раз підкреслюю, що не треба прикриватися оцими статусами сантехніка, тому що я розмовляв з ним, як з чоловіком, який образив і вдарив мою дружину 

- резюмував екстренер. 

Доповнення

Як раніше писав УНН з посиланням на журналістку Наджіє Аметову, колишній тренер київського "Динамо" та збірної України Олексій Михайличенко у Києві побив сантехніка під час проведення робіт з відновлення теплопостачання.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.

Павло Башинський

Спорт
Опалення
Сутички
ФК «Динамо» Київ
Київ