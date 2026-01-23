Вдарив мою дружину у груди зі словами “за*бали ви всі”: Михайличенко прокоментував інцидент з побиттям сантехніка

Колишній тренер київського "Динамо" та збірної України Олексій Михайличенко, якого звинувачують у побитті сантехніка у Києві, розповів свою версію події, зазначивши, що він не бив його, а лише поговорив з ним "по-чоловічому", після того, як сантехнік зі словами "за*бали ви всі" вдарив дружину екстренера киян. Про це Михайличенко заявив спортивному журналісту Ігорю Барбасу, передає УНН.

Я з ним розмовляв, як з чоловіком, який вдарив, і облаяв мою дружину, а не як з сантехніком. Все трапилося так, що коли не стало води… у всіх будинках вже повернули, а у нашому будинку заморозилася через його непрофесійність… замерз бойлер, чи якась апаратура, і не було холодної води. І мешканці будинку… жінки, чотири жінки пішли і виясняли ситуацію, і приїхала аварійка, яка зробила цю справу. Треба було завершити до кінця - сказав Михайличенко.

За його словами, сантехнік нібито залишив місце роботи через те, що у нього завершився робочий день, що викликало обурення у мешканців будинку.

Наші жінки завадили йому і сказали: "Будь ласка, завершіть вашу працю, тому що ми вже другий чи третій день без води холодної". Він вдарив у груди мою жінку і сказав: "За*бали ви всі" - додав Михайличенко.

Він додав, що його дружина одразу зателефонувала його, після чого екстренер пішов розмовляти з сантехніком "по-чоловічому".

За грудки ми взяли, але словами… я не бив його. Він після цього ще попрацював годину пів години чи годину і потім прийшла поліція і виявилося, що він викликав швидку, і написав на мене заяву. Ще раз підкреслюю, що не треба прикриватися оцими статусами сантехніка, тому що я розмовляв з ним, як з чоловіком, який образив і вдарив мою дружину - резюмував екстренер.

Доповнення

Як раніше писав УНН з посиланням на журналістку Наджіє Аметову, колишній тренер київського "Динамо" та збірної України Олексій Михайличенко у Києві побив сантехніка під час проведення робіт з відновлення теплопостачання.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження.