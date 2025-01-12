Удары украинских БпЛА наносят значительный урон штурмовикам КНДР - ISW

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские силы захватили первых северокорейских военнопленных в Курской области. Войска КНДР ведут масштабные штурмы, игнорируя атаки дронов, что приводит к значительным потерям.

Северо-корейские силы направляют большие штурмовые группы для боевых операций, несмотря на регулярные удары украинских беспилотников. Это способствует вероятному высокому уровню потерь со стороны КНДР. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Аналитики ISW отметили, что украинские силы захватили первых северокорейских военнопленных в Курской области.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила 11 января, что 9 января украинские Силы специальных операций взяли в плен северокорейского солдата в Курской области, а недавно украинские десантно-штурмовые войска захватили второго северокорейского солдата в этом районе. СБУ заявила, что украинские власти сотрудничают с южнокорейской разведкой для общения с военнопленными, поскольку они не говорят ни на английском, ни на русском, ни на украинском языках

- говорится в отчете ISW.

Один из военнопленных имел при себе российский военный билет Республики Тува, который, по сообщениям, российские власти выдали ему осенью 2024 года.

Военнопленный рассказал, что он прошел обучение по координации действий с российскими войсками только в течение одной недели перед отправкой на боевые действия и что он думал, что едет на обучение в россию, а не на войну в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обычно российские или северокорейские силы убивают раненых северокорейских военнослужащих, чтобы скрыть свое участие в войне.

По сообщениям, северокорейские силы разворачивают большие штурмовые группы для ведения боевых действий, несмотря на частые удары украинских беспилотников, что, вероятно, способствует высокому уровню потерь со стороны Северной Кореи

- отметили в ISW.

По данным аналитиков Института, северокорейские солдаты игнорируют украинские беспилотники и продолжают продвигаться вперед, несмотря на удары дронов по личному составу.

Отмечается, что российские войска следуют за северокорейскими, чтобы "стабилизировать достижения", Однако украинский военнослужащий, который воюет в Курской области, сообщил, что проблемы со связью между российскими и северокорейскими войсками могут замедлять российские усилия по закреплению новых позиций.

Украинский военный также заявил, что в декабре 2024 года северокорейские силы начали штурм силами от 400 до 500 человек, во время которого северокорейские силы превосходили украинские силы в шесть раз

- пишут аналитики ISW.

В ISW также дали оценку армии КНДР.

Способность Северной Кореи усваивать и интегрировать уроки, полученные во время боевых действий вместе с российскими войсками, вероятно, значительно ухудшится, если российское военное командование будет использовать северокорейские войска в атаках с высоким уровнем истощения пехоты в таких же или больших масштабах, чем это происходит с большинством российского личного состава. Неспособность или отказ северокорейских войск научиться эффективно противодействовать беспилотникам также негативно повлияет на те уроки, которые они смогут извлечь из этой войны

- говорится в сообщении. 

Американский Институт изучения войны также информирует, что президент россии владимир путин сохраняет свои максимально допустимые требования изолировать Украину и ослабить НАТО.

10 января Financial Times сообщила со ссылкой на бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника и другой источник, который обсуждал эту тему с путиным, что путин сохраняет свои требования не допускать вступления Украины в НАТО и требует от НАТО отказаться от развертывания сил в Восточной Европе в любых переговорах путем "изменения правил международной системы, чтобы гарантировать отсутствие "угрозы для россии"

- пишут аналитики ISW.

Ключевые выводы ISW за 11 января:

  • По сообщениям, украинские войска захватили первых северокорейских военнопленных в Курской области.
    • Северокорейские войска разворачивают большие штурмовые группы для ведения боевых действий, несмотря на частые удары украинских беспилотников, что, вероятно, способствует высокому уровню потерь со стороны Северной Кореи и, вероятно, повлияет на уроки, которые северокорейское военное командование извлечет из боевых действий в этой войне.
      • правитель россии владимир путин придерживается своих максималистских довоенных требований по изоляции Украины и ослаблению НАТО и, как сообщается, намерен настаивать на этих требованиях во время любых возможных переговоров с западными лидерами о прекращении войны в Украине.
        • Украинские силы, возможно, нанесли удар с беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Татарстан 11 января, но детали возможного удара пока остаются неясными.
          • Украинские войска продвинулись вперед в Курской области.

            Напомним

            ССО и десантники ВСУ взяли в плен двух раненых военных из Северной Кореи в Курской области. 

            Вита Зеленецкая

            Вита Зеленецкая

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