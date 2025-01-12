Удари українських БпЛА завдають значних втрат штурмовикам КНДР – ISW

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 95218 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 93993 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 102624 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 123380 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 147034 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 135941 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 150285 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174280 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220809 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176477 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 121966 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 128061 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 161130 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 144277 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 121230 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 95223 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 92413 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 215138 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 212517 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 342943 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 13606 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 37160 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 38258 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 78667 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 102278 перегляди
Актуальне
Удари українських БпЛА завдають значних втрат штурмовикам КНДР – ISW

Удари українських БпЛА завдають значних втрат штурмовикам КНДР – ISW

Київ • УНН

 • 68991 перегляди

Українські сили захопили перших північнокорейських військовополонених у Курській області. Війська КНДР ведуть масштабні штурми, ігноруючи атаки дронів, що призводить до значних втрат.

Північно-корейські сили направляють великі штурмові групи для бойових операцій, незважаючи на регулярні удари українських безпілотників. Це сприяє ймовірному високому рівню втрат з боку КНДР. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Аналітики ISW зауважили, що українські сили захопили перших північнокорейських військовополонених у Курській області.

Служба безпеки України (СБУ) заявила 11 січня, що 9 січня українські Сили спеціальних операцій взяли в полон північнокорейського солдата в Курській області, а нещодавно українські десантно-штурмові війська захопили другого північнокорейського солдата в цьому районі. СБУ заявила, що українська влада співпрацює з південнокорейською розвідкою для спілкування з військовополоненими, оскільки вони не розмовляють ні англійською, ні російською, ні українською мовами

- йдеться у звіті ISW.

Один з військовополонених мав при собі російський військовий квиток Республіки Тува, який, за повідомленнями, російська влада видала йому восени 2024 року.

Військовополонений розповів, що він пройшов навчання з координації дій з російськими військами лише протягом одного тижня перед відправкою на бойові дії і що він думав, що їде на навчання в росію, а не на війну в Україну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зазвичай російські або північнокорейські сили вбивають поранених північнокорейських військовослужбовців, щоб приховати свою участь у війні.

За повідомленнями, північнокорейські сили розгортають великі штурмові групи для ведення бойових дій, незважаючи на часті удари українських безпілотників, що, ймовірно, сприяє високому рівню втрат з боку Північної Кореї

- зазначили в ISW.

За даними аналітиків Інституту, північнокорейські солдати ігнорують українські безпілотники і продовжують просуватися вперед, незважаючи на удари дронів по особовому складу.

Зазначається, що російські війська слідують за північнокорейськими, щоб "стабілізувати здобутки". Але український військовослужбовець, який воює в Курській області, повідомив, що проблеми зі зв'язком між російськими та північнокорейськими військами можуть сповільнювати російські зусилля щодо закріплення нових позицій.

Український військовий також заявив, що в грудні 2024 року північнокорейські сили розпочали штурм силами від 400 до 500 осіб, під час якого північнокорейські сили переважали українські сили в шість разів.

- пишуть аналітики ISW.

В ISW також дали оцінку армії КНДР.

Здатність Північної Кореї засвоювати та інтегрувати уроки, отримані під час бойових дій разом з російськими військами, ймовірно, значно погіршиться, якщо російське військове командування використовуватиме північнокорейські війська в атаках з високим рівнем виснаження піхоти в таких же або більших масштабах, ніж це відбувається з більшістю російського особового складу. Нездатність або відмова північнокорейських військ навчитися ефективно протидіяти безпілотникам також негативно вплине на ті уроки, які вони зможуть засвоїти з цієї війни

- йдеться у дописі. 

Американський Інститут вивчення війни інформує, що президент росії володимир путін зберігає свої максимально допустимі вимоги ізолювати Україну та послабити НАТО.

10 січня Financial Times повідомила з посиланням на колишнього високопоставленого кремлевського чиновника та інший джерело, який обговорював цю тему з путіним, що путін зберігає свої вимоги не допускати вступу України до НАТО та вимагає від НАТО відмовитися від розгортання сил у Східній Європі в будь-яких переговорах шляхом "зміни правил міжнародної системи, щоб гарантувати відсутність "загрози для росії"

- пишуть аналітики ISW.

Ключові висновки ISW за 11 січня:

  • За повідомленнями, українські війська захопили перших північнокорейських військовополонених у Курській області.
    • Північнокорейські війська розгортають великі штурмові групи для ведення бойових дій, незважаючи на часті удари українських безпілотників, що, ймовірно, сприяє високому рівню втрат з боку Північної Кореї і, ймовірно, вплине на уроки, які північнокорейське військове командування винесе з бойових дій у цій війні.
      • правитель росії володимир путін дотримується своїх максималістських довоєнних вимог щодо ізоляції України та послаблення НАТО і, як повідомляється, має намір наполягати на цих вимогах під час будь-яких можливих переговорів із західними лідерами про припинення війни в Україні.
        • Українські сили, можливо, завдали удару з безпілотника по нафтопереробному заводу в Республіці Татарстан 11 січня, але деталі можливого удару наразі залишаються незрозумілими.
          • Українські війська просунулися вперед у Курській області.

            Нагадаємо

            ССО та десантники ЗСУ взяли в полон двох поранених військових з Північної Кореї в Курській області. 

            Віта Зеленецька

            Віта Зеленецька

            ВійнаПолітика
            sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
            natoNATO
            pivnichna-koreiaПівнічна Корея
            pivdenna-koreiaПівденна Корея
            volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
            ukrainaУкраїна

            Звернутися з питань розміщення реклами