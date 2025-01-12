Удари українських БпЛА завдають значних втрат штурмовикам КНДР – ISW
Київ • УНН
Українські сили захопили перших північнокорейських військовополонених у Курській області. Війська КНДР ведуть масштабні штурми, ігноруючи атаки дронів, що призводить до значних втрат.
Північно-корейські сили направляють великі штурмові групи для бойових операцій, незважаючи на регулярні удари українських безпілотників. Це сприяє ймовірному високому рівню втрат з боку КНДР. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
Деталі
Аналітики ISW зауважили, що українські сили захопили перших північнокорейських військовополонених у Курській області.
Служба безпеки України (СБУ) заявила 11 січня, що 9 січня українські Сили спеціальних операцій взяли в полон північнокорейського солдата в Курській області, а нещодавно українські десантно-штурмові війська захопили другого північнокорейського солдата в цьому районі. СБУ заявила, що українська влада співпрацює з південнокорейською розвідкою для спілкування з військовополоненими, оскільки вони не розмовляють ні англійською, ні російською, ні українською мовами
Один з військовополонених мав при собі російський військовий квиток Республіки Тува, який, за повідомленнями, російська влада видала йому восени 2024 року.
Військовополонений розповів, що він пройшов навчання з координації дій з російськими військами лише протягом одного тижня перед відправкою на бойові дії і що він думав, що їде на навчання в росію, а не на війну в Україну.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зазвичай російські або північнокорейські сили вбивають поранених північнокорейських військовослужбовців, щоб приховати свою участь у війні.
За повідомленнями, північнокорейські сили розгортають великі штурмові групи для ведення бойових дій, незважаючи на часті удари українських безпілотників, що, ймовірно, сприяє високому рівню втрат з боку Північної Кореї
За даними аналітиків Інституту, північнокорейські солдати ігнорують українські безпілотники і продовжують просуватися вперед, незважаючи на удари дронів по особовому складу.
Зазначається, що російські війська слідують за північнокорейськими, щоб "стабілізувати здобутки". Але український військовослужбовець, який воює в Курській області, повідомив, що проблеми зі зв'язком між російськими та північнокорейськими військами можуть сповільнювати російські зусилля щодо закріплення нових позицій.
Український військовий також заявив, що в грудні 2024 року північнокорейські сили розпочали штурм силами від 400 до 500 осіб, під час якого північнокорейські сили переважали українські сили в шість разів.
В ISW також дали оцінку армії КНДР.
Здатність Північної Кореї засвоювати та інтегрувати уроки, отримані під час бойових дій разом з російськими військами, ймовірно, значно погіршиться, якщо російське військове командування використовуватиме північнокорейські війська в атаках з високим рівнем виснаження піхоти в таких же або більших масштабах, ніж це відбувається з більшістю російського особового складу. Нездатність або відмова північнокорейських військ навчитися ефективно протидіяти безпілотникам також негативно вплине на ті уроки, які вони зможуть засвоїти з цієї війни
Американський Інститут вивчення війни інформує, що президент росії володимир путін зберігає свої максимально допустимі вимоги ізолювати Україну та послабити НАТО.
10 січня Financial Times повідомила з посиланням на колишнього високопоставленого кремлевського чиновника та інший джерело, який обговорював цю тему з путіним, що путін зберігає свої вимоги не допускати вступу України до НАТО та вимагає від НАТО відмовитися від розгортання сил у Східній Європі в будь-яких переговорах шляхом "зміни правил міжнародної системи, щоб гарантувати відсутність "загрози для росії"
Ключові висновки ISW за 11 січня:
- За повідомленнями, українські війська захопили перших північнокорейських військовополонених у Курській області.
- Північнокорейські війська розгортають великі штурмові групи для ведення бойових дій, незважаючи на часті удари українських безпілотників, що, ймовірно, сприяє високому рівню втрат з боку Північної Кореї і, ймовірно, вплине на уроки, які північнокорейське військове командування винесе з бойових дій у цій війні.
- правитель росії володимир путін дотримується своїх максималістських довоєнних вимог щодо ізоляції України та послаблення НАТО і, як повідомляється, має намір наполягати на цих вимогах під час будь-яких можливих переговорів із західними лідерами про припинення війни в Україні.
- Українські сили, можливо, завдали удару з безпілотника по нафтопереробному заводу в Республіці Татарстан 11 січня, але деталі можливого удару наразі залишаються незрозумілими.
- Українські війська просунулися вперед у Курській області.
Нагадаємо
ССО та десантники ЗСУ взяли в полон двох поранених військових з Північної Кореї в Курській області.