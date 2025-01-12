Удари українських БпЛА завдають значних втрат штурмовикам КНДР – ISW

Північно-корейські сили направляють великі штурмові групи для бойових операцій, незважаючи на регулярні удари українських безпілотників. Це сприяє ймовірному високому рівню втрат з боку КНДР. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

Аналітики ISW зауважили, що українські сили захопили перших північнокорейських військовополонених у Курській області.

Служба безпеки України (СБУ) заявила 11 січня, що 9 січня українські Сили спеціальних операцій взяли в полон північнокорейського солдата в Курській області, а нещодавно українські десантно-штурмові війська захопили другого північнокорейського солдата в цьому районі. СБУ заявила, що українська влада співпрацює з південнокорейською розвідкою для спілкування з військовополоненими, оскільки вони не розмовляють ні англійською, ні російською, ні українською мовами - йдеться у звіті ISW.

Один з військовополонених мав при собі російський військовий квиток Республіки Тува, який, за повідомленнями, російська влада видала йому восени 2024 року.

Військовополонений розповів, що він пройшов навчання з координації дій з російськими військами лише протягом одного тижня перед відправкою на бойові дії і що він думав, що їде на навчання в росію, а не на війну в Україну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зазвичай російські або північнокорейські сили вбивають поранених північнокорейських військовослужбовців, щоб приховати свою участь у війні.

За повідомленнями, північнокорейські сили розгортають великі штурмові групи для ведення бойових дій, незважаючи на часті удари українських безпілотників, що, ймовірно, сприяє високому рівню втрат з боку Північної Кореї - зазначили в ISW.

За даними аналітиків Інституту, північнокорейські солдати ігнорують українські безпілотники і продовжують просуватися вперед, незважаючи на удари дронів по особовому складу.

Зазначається, що російські війська слідують за північнокорейськими, щоб "стабілізувати здобутки". Але український військовослужбовець, який воює в Курській області, повідомив, що проблеми зі зв'язком між російськими та північнокорейськими військами можуть сповільнювати російські зусилля щодо закріплення нових позицій.

Український військовий також заявив, що в грудні 2024 року північнокорейські сили розпочали штурм силами від 400 до 500 осіб, під час якого північнокорейські сили переважали українські сили в шість разів. - пишуть аналітики ISW.

В ISW також дали оцінку армії КНДР.

Здатність Північної Кореї засвоювати та інтегрувати уроки, отримані під час бойових дій разом з російськими військами, ймовірно, значно погіршиться, якщо російське військове командування використовуватиме північнокорейські війська в атаках з високим рівнем виснаження піхоти в таких же або більших масштабах, ніж це відбувається з більшістю російського особового складу. Нездатність або відмова північнокорейських військ навчитися ефективно протидіяти безпілотникам також негативно вплине на ті уроки, які вони зможуть засвоїти з цієї війни - йдеться у дописі.

Американський Інститут вивчення війни інформує, що президент росії володимир путін зберігає свої максимально допустимі вимоги ізолювати Україну та послабити НАТО.

10 січня Financial Times повідомила з посиланням на колишнього високопоставленого кремлевського чиновника та інший джерело, який обговорював цю тему з путіним, що путін зберігає свої вимоги не допускати вступу України до НАТО та вимагає від НАТО відмовитися від розгортання сил у Східній Європі в будь-яких переговорах шляхом "зміни правил міжнародної системи, щоб гарантувати відсутність "загрози для росії" - пишуть аналітики ISW.

Ключові висновки ISW за 11 січня:

За повідомленнями, українські війська захопили перших північнокорейських військовополонених у Курській області.

Північнокорейські війська розгортають великі штурмові групи для ведення бойових дій, незважаючи на часті удари українських безпілотників, що, ймовірно, сприяє високому рівню втрат з боку Північної Кореї і, ймовірно, вплине на уроки, які північнокорейське військове командування винесе з бойових дій у цій війні.

правитель росії володимир путін дотримується своїх максималістських довоєнних вимог щодо ізоляції України та послаблення НАТО і, як повідомляється, має намір наполягати на цих вимогах під час будь-яких можливих переговорів із західними лідерами про припинення війни в Україні.

Українські сили, можливо, завдали удару з безпілотника по нафтопереробному заводу в Республіці Татарстан 11 січня, але деталі можливого удару наразі залишаються незрозумілими.

Українські війська просунулися вперед у Курській області.

Нагадаємо

ССО та десантники ЗСУ взяли в полон двох поранених військових з Північної Кореї в Курській області.