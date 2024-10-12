Удары рф по Запорожью: количество пострадавших возросло до четырех
Киев • УНН
В результате ночного авиаудара рф по Запорожью пострадали 4 человека, повреждены 29 домов. Удары нанесли ущерб в трех районах города, среди пострадавших - 11-летняя девочка.
До четырех возросло количество пострадавших в результате авиаудара россиян по Запорожью в ночь на 12 октября, сообщил в субботу председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
По данным Федорова, удары россиян по городу нанесли ущерб в Шевченковском, Александровском и Вознесеновском районах Запорожья.
По состоянию на 12:00:
- повреждения получили 26 частных и 3 многоквартирных дома;
- количество пострадавших - 4 человека. Все от госпитализации отказались.
Ранее
Сообщалось, что армия рф ночью в очередной раз ударила по Запорожью КАБами, попала по объекту инфраструктуры. Среди пострадавших девочка 11 лет.