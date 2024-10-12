Удары рф по Запорожью: количество пострадавших возросло до четырех

ukenru
Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
  •  107391 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  120033 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  142427 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  151254 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  139917 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  130379 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115092 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108363 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107646 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
10 октября 2024, 07:59  •  91996 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На более 500 тыс. грн: на Прикарпатье коммунальное предприятие устроило свалку отходов возле реки

На более 500 тыс. грн: на Прикарпатье коммунальное предприятие устроило свалку отходов возле реки

  •  30961 просмотра
Слишком передовая для того времени: в Дании под домом из неолита нашли строительную технологию которой 5 тысяч лет

Слишком передовая для того времени: в Дании под домом из неолита нашли строительную технологию которой 5 тысяч лет

  •  35119 просмотра
Казахстанская фондовая биржа разорвала отношения с мосбиржей

Казахстанская фондовая биржа разорвала отношения с мосбиржей

  •  26312 просмотра
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

  •  67847 просмотра
Войска рф ночью атаковали Запорожье: ранили 3 человека - ОВА

Войска рф ночью атаковали Запорожье: ранили 3 человека - ОВА

  •  21799 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

Глава АРМА Дума заранее оправдывается за критику конкурса на управляющего ТРЦ "Гулливер"

  •  108374 просмотра
Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

Детский спорт в Украине во время войны: в каких громадах уделяют значительное внимание физическому развитию мальчиков и девочек

  •  108211 просмотра
Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

Надежда на справедливость. Полиция взялась за дело главного юриста Нацбанка

11 октября 2024, 09:13  •  120482 просмотра
"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

"Неполный и с недостатками": антикоррупционные эксперты рекомендуют АРМА обновить Реестр арестованных активов

10 октября 2024, 13:05  •  135278 просмотра
Хроники селекции судей

Хроники селекции судей

10 октября 2024, 12:43  •  134031 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

Международный день африканских пингвинов, Всемирный день экономиста, День Колумба. Что еще можно отметить 12 октября

  •  67847 просмотра
Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

Пять захватывающих японских фильмов: что посмотреть в эти осенние выходные

  •  57217 просмотра
Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

Северное сияние очаровало Западную Европу: впечатляющие фото ночного неба

11 октября 2024, 07:15  •  105622 просмотра
11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября: Международный день девочек, Всемирный день яйца, Всемирный день яйца

11 октября 2024, 03:03  •  116220 просмотра
Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

Элтон Джон оскорбил Илона Маска во время церемонии Attitude Awards в Лондоне

10 октября 2024, 15:54  •  100127 просмотра
Актуальное
Удары рф по Запорожью: количество пострадавших возросло до четырех

Удары рф по Запорожью: количество пострадавших возросло до четырех

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 10:00  •  1030 просмотра

Read in English

В результате ночного авиаудара рф по Запорожью пострадали 4 человека, повреждены 29 домов. Удары нанесли ущерб в трех районах города, среди пострадавших - 11-летняя девочка.

До четырех возросло количество пострадавших в результате авиаудара россиян по Запорожью в ночь на 12 октября, сообщил в субботу председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По данным Федорова, удары россиян по городу нанесли ущерб в Шевченковском, Александровском и Вознесеновском районах Запорожья.

По состоянию на 12:00:

- повреждения получили 26 частных и 3 многоквартирных дома; 

- количество пострадавших - 4 человека. Все от госпитализации отказались.

Ранее

Сообщалось, что армия рф ночью в очередной раз ударила по Запорожью КАБами, попала по объекту инфраструктуры. Среди пострадавших девочка 11 лет. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье