Нічний удар КАБами по Запоріжжю: росіяни поцілили по об'єкту інфраструктури, серед постраждалих 11-річна дитина
Київ • УНН
росія завдала удару по Запоріжжю, влучивши в об'єкт інфраструктури та приватний сектор. Постраждали троє людей, включаючи 11-річну дівчинку. За добу окупанти здійснили 425 ударів по 11 населених пунктах області.
Армія рф вночі укотре вдарила по Запоріжжю КАБами, поцілила по об'єкту інфраструктури. Серед постраждалих дівчинка 11 років. Про це УНН повідомляє із посиланням на МВС та голову ОВА Івана Федорова.
"Окупанти поцілили по об'єкту інфраструктури, приватному сектору і території кінного клубу. Наразі відомо про двох поранених громадян, серед них – 11-річна дитина", - йдеться у повідомленні МВС.
Як додав голова ОВА Іван Федоров, дівчинці 11-ти років медики надали всю необхідну допомогу в лікарні. Дитина уже вдома.
За його даними, внаслідок ворожих обстрілів Запоріжжя були травмовані жінки 55 та 22 років. Вони від госпіталізації відмовились.
Як вказав Федоров, росіяни нанесли попередньо 3 удари по місту.
Доповнення
За даними голови ОВА, впродовж доби окупанти завдали 425 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Війська рф здійснили 8 авіаційних ударів по Запоріжжю, Таврійському, Юрківці, Гуляйполю, Малій Токмачці та Роботиному. 205 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
14 обстрілів РСЗВ накрили Лобкове, Левадне, Малу Токмачку та Роботине.
198 артобстрілів завдано по території Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Раніше
Повідомлялось, що внаслідок російських ударів по Запоріжжю вночі, 12 жовтня, троє людей дістали поранення.