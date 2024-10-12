Ночной удар КАБами по Запорожью: россияне попали по объекту инфраструктуры, среди пострадавших 11-летний ребенок
Киев • УНН
россия нанесла удар по Запорожью, попав в объект инфраструктуры и частный сектор. Пострадали три человека, включая 11-летнюю девочку. За сутки оккупанты совершили 425 ударов по 11 населенным пунктам области.
Армия рф ночью в очередной раз ударила по Запорожью КАБами, попала по объекту инфраструктуры. Среди пострадавших девочка 11 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД и председателя ОВА Ивана Федорова.
«Оккупанты попали по объекту инфраструктуры, частному сектору и территории конного клуба. Известно о двух раненых гражданах, среди них - 11-летний ребенок», - говорится в сообщении МВД.
Как добавил председатель ОВА Иван Федоров, девочке 11-ти лет медики оказали всю необходимую помощь в больнице. Ребенок уже дома.
По его данным, в результате вражеских обстрелов Запорожья были травмированы женщины 55 и 22 лет. Они от госпитализации отказались.
Как указал Федоров, россияне нанесли предварительно 3 удара по городу.
Дополнение
По данным главы ОВА, в течение суток оккупанты нанесли 425 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Войска рф осуществили 8 авиационных ударов по Запорожью, Таврическому, Юрковке, Гуляйполю, Малой Токмачке и Роботино. 205 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
14 обстрелов РСЗО накрыли Лобково, Левадное, Малую Токмачку и Роботино.
198 артобстрелов нанесены по территории Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Поступило 30 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Ранее
Сообщалось, что в результате российских ударов по Запорожью ночью, 12 октября, три человека получили ранения.