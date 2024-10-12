Удари рф по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до чотирьох
Київ • УНН
Внаслідок нічного авіаудару рф по Запоріжжю постраждали 4 людини, пошкоджено 29 будинків. Удари завдали шкоди в трьох районах міста, серед постраждалих - 11-річна дівчинка.
До чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок авіаудару росіян по Запоріжжю у ніч на 12 жовтня, повідомив у суботу голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За даними Федорова, удари росіян по місту завдали шкоди в Шевченківському, Олександрівському та Вознесенівському районах Запоріжжя.
Станом на 12:00:
- ушкоджень зазнали 26 приватних та 3 багатоквартирних будинки;
- кількість постраждалих - 4 людини. Всі від госпіталізації відмовились.
Раніше
Повідомлялось, що армія рф вночі укотре вдарила по Запоріжжю КАБами, поцілила по об'єкту інфраструктури. Серед постраждалих дівчинка 11 років.