Удары по НПЗ и портам рф вызвали крупнейшие перебои в истории агрессора - СБС ВСУ

Поражение Силами обороны Украины российских нефтеперерабатывающих заводов и портовой инфраструктуры создает крупнейшие перебои в поставках нефтепродуктов в новейшей истории государства-агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

В СБС объяснили, почему последние удары по портам приморска и усть-луги в ленинградской области, а также по киришскому и ярославскому НПЗ, являются важными.

Порты приморск и усть-луга - ключевые точки экспорта нефти рф, через которые проходит до половины российской нефти, экспортируемой морем. Вместе с киришским и ярославским НПЗ они формируют единую цепь: часть нефти идет на переработку, часть - на экспорт. После ограничения маршрута через "Дружбу" это направление стало еще критичнее. Через него проходит почти 30% добычи, и быстро перенаправить такие объемы невозможно