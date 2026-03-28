Удары по НПЗ и портам рф вызвали крупнейшие перебои в истории агрессора - СБС ВСУ
Киев • УНН
Силы обороны поразили ключевые порты и заводы в ленинградской и ярославской областях. Это разрывает логистику экспорта и вынуждает врага останавливать добычу.
Поражение Силами обороны Украины российских нефтеперерабатывающих заводов и портовой инфраструктуры создает крупнейшие перебои в поставках нефтепродуктов в новейшей истории государства-агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины.
В СБС объяснили, почему последние удары по портам приморска и усть-луги в ленинградской области, а также по киришскому и ярославскому НПЗ, являются важными.
Порты приморск и усть-луга - ключевые точки экспорта нефти рф, через которые проходит до половины российской нефти, экспортируемой морем. Вместе с киришским и ярославским НПЗ они формируют единую цепь: часть нефти идет на переработку, часть - на экспорт. После ограничения маршрута через "Дружбу" это направление стало еще критичнее. Через него проходит почти 30% добычи, и быстро перенаправить такие объемы невозможно
Украинские военные отметили, что поражение НПЗ и портовой инфраструктуры разрывает эту цепь. Из-за этого происходит меньше переработки, логистика становится сложнее, также происходит перегрузка других узлов.
Как следствие - накопление нефти, дефицит мощностей и давление на всю систему. В более долгосрочной перспективе это вынуждает противника останавливать добычу
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение с помощью FP-5 "Фламинго" завода "Промсинтез" в чапаевске самарской области рф.
Также УНН сообщал, что Силы обороны Украины в ночь на 28 марта поразили нефтеперерабатывающий завод "ярославский" в ярославской области рф.