Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 15217 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 21135 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 19122 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 20461 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 23818 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
28 марта, 07:00 • 22712 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 34989 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 27637 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 52456 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Удары по НПЗ и портам рф вызвали крупнейшие перебои в истории агрессора - СБС ВСУ

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Силы обороны поразили ключевые порты и заводы в ленинградской и ярославской областях. Это разрывает логистику экспорта и вынуждает врага останавливать добычу.

Поражение Силами обороны Украины российских нефтеперерабатывающих заводов и портовой инфраструктуры создает крупнейшие перебои в поставках нефтепродуктов в новейшей истории государства-агрессора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Детали

В СБС объяснили, почему последние удары по портам приморска и усть-луги в ленинградской области, а также по киришскому и ярославскому НПЗ, являются важными.

Порты приморск и усть-луга - ключевые точки экспорта нефти рф, через которые проходит до половины российской нефти, экспортируемой морем. Вместе с киришским и ярославским НПЗ они формируют единую цепь: часть нефти идет на переработку, часть - на экспорт. После ограничения маршрута через "Дружбу" это направление стало еще критичнее. Через него проходит почти 30% добычи, и быстро перенаправить такие объемы невозможно

- говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что поражение НПЗ и портовой инфраструктуры разрывает эту цепь. Из-за этого происходит меньше переработки, логистика становится сложнее, также происходит перегрузка других узлов.

Как следствие - накопление нефти, дефицит мощностей и давление на всю систему. В более долгосрочной перспективе это вынуждает противника останавливать добычу

- резюмировали в СБС.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение с помощью FP-5 "Фламинго" завода "Промсинтез" в чапаевске самарской области рф.

Также УНН сообщал, что Силы обороны Украины в ночь на 28 марта поразили нефтеперерабатывающий завод "ярославский" в ярославской области рф.

Евгений Устименко

