Удари по НПЗ та портах рф спричинили найбільші перебої в історії агресора - СБС ЗСУ
Київ • УНН
Сили оборони уразили ключові порти та заводи в Ленінградській і Ярославській областях. Це розриває логістику експорту та змушує ворога зупиняти видобуток.
Ураження Силами оборони України російських нафтопереробних заводів і портової інфраструктури створює найбільші перебої в постачанні нафтопродуктів у новітній історії держави-агресора. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сили безпілотних систем Збройних сил України.
Деталі
У СБС пояснили, чому останні удари по портах приморська і усть-луги в ленінградській області, а також по кіришському і ярославському НПЗ, є важливими.
Порти приморськ і усть-луга - ключові точки експорту нафти рф, через які проходить до половини російської нафти, що експортується морем. Разом із кіришським і ярославським НПЗ вони формують єдиний ланцюг: частина нафти йде на переробку, частина - на експорт. Після обмеження маршруту через "Дружбу" цей напрямок став ще критичнішим. Через нього проходить майже 30% видобутку, і швидко перенаправити такі обсяги неможливо
Українські військові зазначили, що ураження НПЗ і портової інфраструктури розриває цей ланцюг. Через це відбувається менше переробки, логістика стає складнішою, також відбувається перевантаження інших вузлів.
Як наслідок - накопичення нафти, дефіцит потужностей і тиск на всю систему. У довшій перспективі це змушує противника зупиняти видобуток
Нагадаємо
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження за допомогою FP-5 "Фламінго" заводу "Промсинтез" у чапаєвську самарської області рф.
Також УНН повідомляв, що Сили оборони України у ніч на 28 березня уразили нафтопереробний завод "ярославський" у ярославській області рф.