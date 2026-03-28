Удари по НПЗ та портах рф спричинили найбільші перебої в історії агресора - СБС ЗСУ

Ураження Силами оборони України російських нафтопереробних заводів і портової інфраструктури створює найбільші перебої в постачанні нафтопродуктів у новітній історії держави-агресора. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сили безпілотних систем Збройних сил України.

У СБС пояснили, чому останні удари по портах приморська і усть-луги в ленінградській області, а також по кіришському і ярославському НПЗ, є важливими.

Порти приморськ і усть-луга - ключові точки експорту нафти рф, через які проходить до половини російської нафти, що експортується морем. Разом із кіришським і ярославським НПЗ вони формують єдиний ланцюг: частина нафти йде на переробку, частина - на експорт. Після обмеження маршруту через "Дружбу" цей напрямок став ще критичнішим. Через нього проходить майже 30% видобутку, і швидко перенаправити такі обсяги неможливо