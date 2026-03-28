Удари по НПЗ та портах рф спричинили найбільші перебої в історії агресора - СБС ЗСУ

$43.8850.61
ukenru
17:19 • 4988 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
13:04 • 14854 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 20957 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 18940 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 20319 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 23725 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 22668 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 34844 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 27623 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 52439 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
78%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 20080 перегляди
В Ірані заявили про нібито знищення складу українських протидронних систем у Дубаї, де буцімто проживав 21 українець28 березня, 11:19 • 10808 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo12:57 • 10184 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo13:27 • 7838 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"14:00 • 6296 перегляди
Публікації
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 20087 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 34843 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 33002 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 32291 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 78997 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Катар
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"14:00 • 6310 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo13:27 • 7854 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo12:57 • 10193 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 19599 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 23406 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
Financial Times
The Washington Post

Удари по НПЗ та портах рф спричинили найбільші перебої в історії агресора - СБС ЗСУ

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Сили оборони уразили ключові порти та заводи в Ленінградській і Ярославській областях. Це розриває логістику експорту та змушує ворога зупиняти видобуток.

Ураження Силами оборони України російських нафтопереробних заводів і портової інфраструктури створює найбільші перебої в постачанні нафтопродуктів у новітній історії держави-агресора. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сили безпілотних систем Збройних сил України.

Деталі

У СБС пояснили, чому останні удари по портах приморська і усть-луги в ленінградській області, а також по кіришському і ярославському НПЗ, є важливими.

Порти приморськ і усть-луга - ключові точки експорту нафти рф, через які проходить до половини російської нафти, що експортується морем. Разом із кіришським і ярославським НПЗ вони формують єдиний ланцюг: частина нафти йде на переробку, частина - на експорт. Після обмеження маршруту через "Дружбу" цей напрямок став ще критичнішим. Через нього проходить майже 30% видобутку, і швидко перенаправити такі обсяги неможливо

- йдеться в дописі.

Українські військові зазначили, що ураження НПЗ і портової інфраструктури розриває цей ланцюг. Через це відбувається менше переробки, логістика стає складнішою, також відбувається перевантаження інших вузлів.

Як наслідок - накопичення нафти, дефіцит потужностей і тиск на всю систему. У довшій перспективі це змушує противника зупиняти видобуток

- резюмували в СБС.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження за допомогою FP-5 "Фламінго" заводу "Промсинтез" у чапаєвську самарської області рф.

Також УНН повідомляв, що Сили оборони України у ніч на 28 березня уразили нафтопереробний завод "ярославський" у ярославській області рф.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України