Удары по двум НПЗ рф оказались фейком: что на самом деле атаковала Украина 14 октября

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Украина 14 октября не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам: информация о якобы поражении двух НПЗ, которую распространяла российская сторона, не соответствует действительности. В то же время сообщается об успешной атаке на дата-центр на территории рф, передает УНН со ссылкой на информацию от ОП.

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В ведомстве подтвердили, что в течение суток украинские силы не атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия, несмотря на сообщения со стороны рф о якобы поражении двух таких объектов.

россияне вбросили фейк о якобы двух атакованных НПЗ. Дата-центр атаковали и успешно, еще кое-что атаковали, а НПЗ - нет - проинформировали в ОП.

В то же время в ночь на 14 октября беспилотники атаковали город Балаково Саратовской области рф. По сообщениям российских и украинских СМИ, под удар попал центр обработки данных российского "Сбербанка".

Отметим, что даже российское издание "Коммерсантъ" косвенно подтвердило факт атаки на объект. В СМИ написали о проблемах с сервисами финансового учреждения. Правда, заверили, что все технические неполадки якобы исправили и банк продолжил обслуживать клиентов в штатном режиме.

Контекст

Накануне, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в течение двух суток воздерживалась от ударов по российской нефтеперерабатывающей и энергетической инфраструктуре после объявления президентом США Дональдом Трампом инициативы энергетического прекращения огня.

В то же время, по словам украинского лидера, россия продолжила атаковать энергетические и критически важные инфраструктурные объекты Украины, фактически проигнорировав призыв к деэскалации.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа угрожает приостановить поставки американского вооружения Украине и обмен разведывательными данными, если Киев не прекратит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.