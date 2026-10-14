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Удари по двох НПЗ рф виявилися фейком: що насправді атакувала Україна 14 жовтня

Київ • УНН

 • 2636 перегляди

Україна не атакувала російські НПЗ 14 жовтня, спростувавши заяви рф. Водночас безпілотники успішно вдарили по дата-центру "Сбербанку".

Удари по двох НПЗ рф виявилися фейком: що насправді атакувала Україна 14 жовтня
Фото: firepoint.technology

Україна 14 жовтня не завдавала ударів по російських нафтопереробних заводах: інформація про нібито ураження двох НПЗ, яку поширювала російська сторона, не відповідає дійсності. Водночас повідомляється про успішну атаку на дата-центр на території рф, передає УНН із посиланням на інформацію від ОП.

Деталі

У відомстві підтвердили, що протягом доби українські сили не атакували російські нафтопереробні підприємства, попри повідомлення від рф про нібито ураження двох таких об'єктів.

росіяни вкинули фейк про начебто два атакованих НПЗ. Дата-центр атакували і успішно, ще дещо атакували, а НПЗ ні

- проінформували в ОП.

Водночас у ніч проти 14 жовтня безпілотники атакували місто Балаково Саратовської області рф. За повідомленнями російських та українських медіа, під удар потрапив центр обробки даних російського "Сбербанку".

Зауважимо, що навіть російське видання "Коммерсантъ опосередковано підтвердило факт атаки на об'єкт. У ЗМІ написали про проблеми з сервісами фінустанови. Щоправда, запевнили, що усі технічні негаразди нібито виправили й банк продовжив обслуговувати клієнтів у штатному режимі.

Контекст

Напередодні, 13 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна протягом двох діб утримувалася від ударів по російській нафтопереробній та енергетичній інфраструктурі після оголошення президентом США Дональдом Трампом ініціативи енергетичного припинення вогню.

Водночас, за словами українського лідера, росія продовжила атакувати енергетичні та критичні інфраструктурні об'єкти України, фактично проігнорувавши заклик до деескалації.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа погрожує призупинити постачання американського озброєння Україні та обмін розвідувальними даними, якщо Київ не припинить атакувати російські нафтопереробні заводи.

Олександра Василенко

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