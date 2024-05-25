Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: пожар локализован

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kharkivХарьков
Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  83822 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
  •  97754 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  124315 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  119878 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  122847 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  115176 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107241 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101360 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  97330 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  170365 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Новости по теме
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: пожар локализован

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: пожар локализован

  •  12049 просмотра
Зеленский заслушал первые доклады по Харькову и назвал российскую атаку очередным проявлением безумия

Зеленский заслушал первые доклады по Харькову и назвал российскую атаку очередным проявлением безумия

  •  14750 просмотра
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 24, еще 15 человек не выходят на связь

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 24, еще 15 человек не выходят на связь

  •  14147 просмотра
Призываем НАТО действовать решительно, защищая Эстонию, Финляндию и Литву: Кулеба отреагировал на провокации россии против балтийских стран

Призываем НАТО действовать решительно, защищая Эстонию, Финляндию и Литву: Кулеба отреагировал на провокации россии против балтийских стран

  •  15922 просмотра
Оккупанты повторно ударили по Харькову, удар пришелся по Центральному парку - мэр

Оккупанты повторно ударили по Харькову, удар пришелся по Центральному парку - мэр

  •  14761 просмотра
Зеленский об ударе рф по Харькову: в строительном гипермаркете могло находиться более 200 человек

Зеленский об ударе рф по Харькову: в строительном гипермаркете могло находиться более 200 человек

  •  14526 просмотра
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: огонь охватил 15 тыс. кв. м, есть много пропавших без вести

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: огонь охватил 15 тыс. кв. м, есть много пропавших без вести

  •  13898 просмотра
Китай должен защищать Украину - Зеленский

Китай должен защищать Украину - Зеленский

  •  16207 просмотра
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: два человека погибли, еще четверо - ранены

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: два человека погибли, еще четверо - ранены

  •  17169 просмотра
Зеленский - журналистам Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: ОДКБ дает возможность рф влиять на ваши страны

Зеленский - журналистам Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: ОДКБ дает возможность рф влиять на ваши страны

  •  17896 просмотра

Популярные

Зеленский сказал, какими военными жертвами закончился для оккупантов "прорыв в направлении Харькова"

Зеленский сказал, какими военными жертвами закончился для оккупантов "прорыв в направлении Харькова"

  •  47816 просмотра
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии и минометов: 38 взрывов

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии и минометов: 38 взрывов

  •  53766 просмотра
Американцы пообещали россиянам поразить все их позиции в Украине, если те взорвут ядерку - Сикорский

Американцы пообещали россиянам поразить все их позиции в Украине, если те взорвут ядерку - Сикорский

  •  75504 просмотра
Укрэнерго: время графиков отключения света расширили во всех регионах Украины

Укрэнерго: время графиков отключения света расширили во всех регионах Украины

  •  65932 просмотра
Время графиков отключений света сегодня расширили - ДТЭК

Время графиков отключений света сегодня расширили - ДТЭК

  •  48245 просмотра

Публикации

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:14  •  170365 просмотра
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:00  •  164920 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  242944 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  280083 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  376639 просмотра

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: пожар локализован

В результате российского удара по строительному гипермаркету в Харькове погибли 2 человека, 24 получили ранения, 15 пропали без вести, при этом в здании находилось более 200 человек.

Война •   •  12049 просмотра
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: пожар локализован

Зеленский заслушал первые доклады по Харькову и назвал российскую атаку очередным проявлением безумия

российский удар по торговому центру в Харькове привел к гибели и ранению гражданских лиц. Зеленский осудил атаку оккупантов как еще одно проявление российского безумия и подлого терроризма со стороны путина.

Война •   •  14750 просмотра
Зеленский заслушал первые доклады по Харькову и назвал российскую атаку очередным проявлением безумия

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 24, еще 15 человек не выходят на связь

В результате атаки россиян на строительный гипермаркет в Харькове погибли два человека и еще 24 - ранены, при этом по меньшей мере 15 человек из более 200, которые находились в здании, не выходят на связь.

Война •   •  14147 просмотра
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: количество пострадавших возросло до 24, еще 15 человек не выходят на связь

Призываем НАТО действовать решительно, защищая Эстонию, Финляндию и Литву: Кулеба отреагировал на провокации россии против балтийских стран

Недавние провокации россии на границах ЕС и НАТО в Эстонии, Финляндии и Литве, такие как демонтаж эстонских пограничных буев, являются частью ее типичной гибридной тактики запугивания и устрашения, и НАТО должно действовать решительно, чтобы защитить эти страны от российских угроз.

Война •   •  15922 просмотра
Призываем НАТО действовать решительно, защищая Эстонию, Финляндию и Литву: Кулеба отреагировал на провокации россии против балтийских стран

Оккупанты повторно ударили по Харькову, удар пришелся по Центральному парку - мэр

Российские войска нанесли удар по Центральному парку Харькова и строительному гипермаркету, вызвав большой пожар и много жертв.

Общество •   •  14761 просмотра
Оккупанты повторно ударили по Харькову, удар пришелся по Центральному парку - мэр

Зеленский об ударе рф по Харькову: в строительном гипермаркете могло находиться более 200 человек

Более 200 человек могли находиться в строительном гипермаркете в Харькове, когда россия нанесла по нему удар, вызвав масштабный пожар и жертвы. Зеленский призвал усилить поддержку противовоздушной обороны, чтобы предотвратить такие атаки.

Война •   •  14526 просмотра
Зеленский об ударе рф по Харькову: в строительном гипермаркете могло находиться более 200 человек

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: огонь охватил 15 тыс. кв. м, есть много пропавших без вести

российский удар по строительному гипермаркету в Харькове вызвал крупный пожар, много жертв и пропавших без вести.

Война •   •  13898 просмотра
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: огонь охватил 15 тыс. кв. м, есть много пропавших без вести

Китай должен защищать Украину - Зеленский

Президент Зеленский раскритиковал Китай за попытки балансировать между Украиной и россией вместо того, чтобы защищать территориальную целостность Украины как одного из гарантов Будапештского меморандума.

Война •   •  16207 просмотра
Китай должен защищать Украину - Зеленский

Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: два человека погибли, еще четверо - ранены

Два человека погибли и по меньшей мере четверо получили ранения в результате нападения россиян на строительный гипермаркет в Харькове, Украина.

Война •   •  17169 просмотра
Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: два человека погибли, еще четверо - ранены

Зеленский - журналистам Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: ОДКБ дает возможность рф влиять на ваши страны

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ни одна страна Азии не может иметь стратегического союза с путинской россией, поскольку Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан на 100% находятся под угрозой нападения, и такой союз ограничит их независимость.

Война •   •  17896 просмотра
Зеленский - журналистам Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: ОДКБ дает возможность рф влиять на ваши страны