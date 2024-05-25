Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: пожар локализован

В Харькове спасателям удалось локализовали пожар в строительном гипермаркете после удара рф, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

"Харьков. В 17:45 пожар строительного гипермаркета локализован. По предварительным данным в результате авиаударов погибли 2 человека, 24 - пострадали", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, продолжается тушение пожара.

Напомним

В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове количество пострадавших возросло до 24. По полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми.