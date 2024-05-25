Удар рф по будівельному гіпермаркету в Харкові: пожежу локалізовано
Київ • УНН
В результаті російського удару по будівельному гіпермаркету в Харкові загинули 2 людини, 24 отримали поранення, 15 зникли безвісти, при цьому в будівлі перебувало понад 200 людей.
У Харкові рятувальникам вдалося локалізували пожежу в будівельному гіпермаркеті після удару рф, передає УНН із посиланням на ДСНС.
"Харків. О 17:45 пожежу будівельного гіпермаркету локалізовано. За попередніми даними внаслідок авіаударів загинуло 2 людини, 24 - постраждало", - йдеться у повідомленні.
За даними рятувальників, триває гасіння пожежі.
Нагадаємо
У результаті удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові кількість постраждалих зросла до 24. За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.