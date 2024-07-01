В доме на столичной Оболони тридцать квартир из 84-х сообщили о повреждении жилья различной степени, в результате вчерашней атаки россии. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

"Жители 30-ти из 84-х квартир дома на Оболони, куда вчера попали обломки ракеты, обратились по поводу повреждений жилья разной степени. Из этих квартир одна выгорела, еще в одной частично был пожар. О помощи с отселением жители не обращались", - пишет Кличко.

Городской голова Киева утверждает, что по результатам предварительного осмотра, несущие структуры здания остались неповрежденными. На сегодня в здании восстановлено водо- и электроснабжение.

"Город поможет восстановить поврежденные квартиры. А также - выбитые окна и другие повреждения, где необходимо. В частности, по программе "Восстановление", - добавил он.

Напомним

30 июня россияне применили крылатые ракеты "Искандер-К" для удара по Киеву, из которых две удалось сбить. К сожалению, обломки ракет вызвали повреждения инфраструктуры.