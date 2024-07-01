Удар рф по столичній Оболоні: мешканці 30 із 84 квартир заявили про пошкодження житла
Київ • УНН
Тридцять з 84 квартир у будинку в Оболонському районі Києва були пошкоджені уламками під час російського ракетного обстріл. Одна квартира вигоріла, а інша частково пошкоджена, хоча несучі конструкції будинку залишилися неушкодженими.
У будинку на столичній Оболоні тридцять квартир із 84-х повідомили про пошкодження житла різного ступеня, внаслідок вчорашньої атаки росії. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
"Мешканці 30-ти із 84-х квартир будинку на Оболоні, куди вчора влучили уламки ракети, звернулися щодо пошкоджень житла різного ступеню. Із цих квартир одна вигоріла, ще в одній частково була пожежа. Щодо допомоги з відселенням мешканці не зверталися", - пише Кличко.
Міський голова Києва стверджує, що за результатами попереднього огляду, несучі структури будівлі залишилися непошкодженими. На сьогодні в будівлі відновлено водо- та електропостачання.
"Місто допоможе відновити пошкоджені квартири. А також - вибиті вікна та інші ушкодження, де необхідно. Зокрема, за програмою єВідновлення", - додав він.
Нагадаємо
30 червня росіяни застосували крилаті ракети "Іскандер-К" для удару по Києву, з яких дві вдалося збити. На жаль, уламки ракет спричинили пошкодження інфраструктури.