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Удар рф по столичній Оболоні: мешканці 30 із 84 квартир заявили про пошкодження житла

Київ • УНН

 • 36022 перегляди

Тридцять з 84 квартир у будинку в Оболонському районі Києва були пошкоджені уламками під час російського ракетного обстріл. Одна квартира вигоріла, а інша частково пошкоджена, хоча несучі конструкції будинку залишилися неушкодженими.

Удар рф по столичній Оболоні: мешканці 30 із 84 квартир заявили про пошкодження житла

У будинку на столичній Оболоні тридцять квартир із 84-х повідомили про пошкодження житла різного ступеня, внаслідок вчорашньої атаки росії. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

"Мешканці 30-ти із 84-х квартир будинку на Оболоні, куди вчора влучили уламки ракети, звернулися щодо пошкоджень житла різного ступеню. Із цих квартир одна вигоріла, ще в одній частково була пожежа. Щодо допомоги з відселенням мешканці не зверталися", - пише Кличко.

Міський голова Києва стверджує, що за результатами попереднього огляду, несучі структури будівлі залишилися непошкодженими. На сьогодні в будівлі відновлено водо- та електропостачання.

"Місто допоможе відновити пошкоджені квартири. А також - вибиті вікна та інші ушкодження, де необхідно. Зокрема, за програмою єВідновлення", - додав він.

Нагадаємо

30 червня росіяни застосували крилаті ракети "Іскандер-К" для удару по Києву, з яких дві вдалося збити. На жаль, уламки ракет спричинили пошкодження інфраструктури.

Ірина Колеснік

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