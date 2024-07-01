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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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росіяни вчора завдали удар по Києву крилатою ракетою “Іскандер-К” - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 35139 перегляди

росіяни завдали удару по Києву крилатими ракетами "Іскандер-К" 30 червня, вони були збиті, але уламки завдали шкоди інфраструктурі.

росіяни вчора завдали удар по Києву крилатою ракетою “Іскандер-К” - Повітряні сили

30 червня росіяни застосували крилаті ракети "Іскандер-К" для удару по Києву, з яких дві вдалося збити. На жаль, уламки ракет спричинили пошкодження інфраструктури. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає УНН.

"Противник завдав балістичного удару по Дніпру, своїми 3 ракетами "Іскандер-М", крім того ворог бив і по Кропивницькому балістикою. Вчора ввечері росіяни застосували свої крилаті ракети "Іскандер-К", вдалось збити 2 ракети, на жаль внаслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру", - каже Євлаш. 

Він також розповів, що суттєвих тактичних змін вчорашня ракетна атака рф не зазнала.

"Суттєвих змін ми не помітили, однак можна сказати, що переважно противник атакує вночі, але цього разу вони атакували ввечері в неділю, коли багато людей були на вулиці", - додав Євлаш.

Нагадаємо

Ввечері неділі, 30 червня, в Оболонському районі столиці на житловий будинок упали уламки ракети й почалася пожежа. Станом на 23:03 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про збільшення кількості постраждалих до шести.

Ірина Колеснік

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