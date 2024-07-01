30 июня россияне применили крылатые ракеты "Искандер-К" для удара по Киеву, из которых две удалось сбить. К сожалению, обломки ракет вызвали повреждения инфраструктуры. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

"Противник нанес баллистический удар по Днепру, своими 3 ракетами "Искандер-М", кроме того враг бил и по Кропивницкому баллистикой. Вчера вечером россияне применили свои крылатые ракеты "Искандер-К", удалось сбить 2 ракеты, к сожалению в результате падения обломков была повреждена инфраструктура", - говорит Евлаш.

Он также рассказал, что существенных тактических изменений вчерашняя ракетная атака рф не претерпела.

"Существенных изменений мы не заметили, однако можно сказать, что в основном противник атакует ночью, но на этот раз они атаковали вечером в воскресенье, когда многие люди были на улице", - добавил Евлаш.

Напомним

Вечером воскресенья, 30 июня, в Оболонском районе столицы на жилой дом упали обломки ракеты и начался пожар. По состоянию на 23:03 городской голова Киева Виталий Кличко сообщил об увеличении количества пострадавших до шести.