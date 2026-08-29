Удар рф по селу Мила в Киевской области - Зеленский назвал халатностью хранение взрывчатки

российский удар по селу Мила Бучанского района Киевской области является очередным недопустимым преступлением страны-агрессора. В то же время недопустимой халатностью является хранение взрывоопасных веществ рядом с людьми. Об этом в обращении 29 августа заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

После ситуации в Вишневом еще одно такое преступление - это абсолютно недопустимо. Я рассчитываю, что детали будут оперативно представлены общественности. Первое попадание пришлось в место хранения боеприпасов, которого там точно не должно было быть, - склады Сил обороны. Детонация снарядов, мин, других боеприпасов и дронов. Значительный масштаб - говорится в заявлении главы государства.

Отдельно он поблагодарил всех, кто делает все возможное для оказания помощи, а также для спасения людей.

Напомним

В селе Мила Киевской области двух человек до сих пор пытаются найти под завалами после российского удара с последующей детонацией, которая унесла жизни 37 человек и оставила еще 15 раненых.