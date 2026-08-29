Удар рф по селу Мила на Київщині - Зеленський назвав недбалістю зберігання вибухівки

російський удар по селі Мила Бучанського району на Київщині є черговим неприпустимим злочином країни-агресора. Водночас неприпустимою недбалістю є зберігання вибухових речовин поруч з людьми. Про це у зверненні 29 серпня заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин - це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути - складів Сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб - йдеться в заяві глави держави.

Окремо він подякував всім, хто робить все можливе для допомоги, а також для порятунку людей.

Нагадаємо

У селі Мила Київської області ще двох людей досі намагаються знайти під завалами після російського удару з подальшою детонацією, що забрало життя 37 людей і залишило ще 15 поранених.