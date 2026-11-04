Удар рф по Комышувахе: число погибших возросло, под завалами находятся более 30 человек

В результате российской атаки на Комышуваху Запорожской области 2 ноября число погибших возросло до 37 человек. Вместе с тем сообщается, что их может быть уже 40, передает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

На данный момент уже идентифицированы 12 человек. До сих пор пропавшими без вести считаются 59 человек. Часть из них, вероятно, будет опознана среди уже найденных. Под завалами могут оставаться еще 38 человек - говорится в сообщении полиции.

В то же время правоохранители отметили, что тела некоторых деблокированных людей невозможно идентифицировать визуально. Специалисты центра розыска лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, полиции области проводят работу с родственниками погибших: отбирают биологические образцы для последующего выделения ДНК-профилей и проведения сравнительных исследований.

Эта процедура требует не только специальных знаний, но и значительной психологической выдержки. Полицейские сопровождают семьи на каждом этапе, оказывают всю необходимую поддержку и объясняют порядок проведения идентификации - сообщили в полиции.

Дополнительно

2 ноября россияне атаковали поселок Комышуваха в Запорожской области, применив управляемые авиабомбы. В результате вражеских ударов повреждены помещения образовательного учреждения, хозяйственное здание, транспортные средства. В прокуратуре сообщали, что под завалами находятся люди.

Ранее УНН сообщал о 31 погибшем. Также до этого было известно о 48 пропавших без вести в результате российского удара по Комышувахе.

Напомним

В Запорожской области 3–5 ноября объявили траур после российского удара по Комышувахе.