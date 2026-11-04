Удар рф по Комишувасі: кількість загиблих зросла, під завалами перебуває понад 30 людей
Київ • УНН
Після атаки рф по Комишувасі 2 листопада загинули щонайменше 40 людей, 59 вважаються зниклими безвісти. Під завалами можуть бути 38 людей.
Внаслідок російської атаки по Комишувасі Запорізької області 2 листопада кількість загиблих зросла до 37 людей. Водночас повідомляється, що їх може бути вже 40, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
На цей час вже ідентифіковані 12 людей. Досі зниклими безвісти вважаються 59 людей. Частина з них, імовірно, буде упізнана серед уже знайдених. Під завалами можуть залишатися ще 38 людей
Водночас правоохоронці зазначили, що тіла деяких деблокованих людей неможливо ідентифікувати візуально. Фахівці центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин, поліції області проводять роботу з родичами загиблих: відбирають біологічні зразки для подальшого виведення ДНК-профілів та проведення порівняльних досліджень.
Ця процедура потребує не лише фахових знань, а й значної психологічної витримки. Поліцейські супроводжують родини на кожному етапі, надають всю необхідну підтримку та пояснюють порядок проведення ідентифікації
Додатково
2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди.
Раніше УНН повідомляв про 31 загиблого. Також перед цим було відомо про 48 зниклих безвісти у результаті російського удару по Комишувасі.
Нагадаємо
У Запорізькій області 3–5 листопада оголосили жалобу після російського удару по Комишувасі.