Удар рф по Комишувасі: кількість загиблих зросла, під завалами перебуває понад 30 людей

Внаслідок російської атаки по Комишувасі Запорізької області 2 листопада кількість загиблих зросла до 37 людей. Водночас повідомляється, що їх може бути вже 40, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

На цей час вже ідентифіковані 12 людей. Досі зниклими безвісти вважаються 59 людей. Частина з них, імовірно, буде упізнана серед уже знайдених. Під завалами можуть залишатися ще 38 людей - йдеться в повідомленні поліції.

Водночас правоохоронці зазначили, що тіла деяких деблокованих людей неможливо ідентифікувати візуально. Фахівці центру розшуку осіб, безвісти зниклих за особливих обставин, поліції області проводять роботу з родичами загиблих: відбирають біологічні зразки для подальшого виведення ДНК-профілів та проведення порівняльних досліджень.

Ця процедура потребує не лише фахових знань, а й значної психологічної витримки. Поліцейські супроводжують родини на кожному етапі, надають всю необхідну підтримку та пояснюють порядок проведення ідентифікації - повідомили в поліції.

Додатково

2 листопада росіяни атакували селище Комишуваха у Запорізькій області, застосувавши керовані авіабомби. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби. У прокуратурі повідомляли, що під завалами перебувають люди.

Раніше УНН повідомляв про 31 загиблого. Також перед цим було відомо про 48 зниклих безвісти у результаті російського удару по Комишувасі.

Нагадаємо

У Запорізькій області 3–5 листопада оголосили жалобу після російського удару по Комишувасі.