Удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 7, среди которых двое детей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  8073 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  23953 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  112527 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  115939 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  152446 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  108118 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  135374 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
3 июня 2024, 06:00  •  108502 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
2 июня 2024, 16:49  •  110998 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

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31 мая 2024, 15:53  •  172627 просмотра

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Удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 7, среди которых двое детей

В Днепре 7 человек, в том числе 2 ребенка, получили ранения из-за попадания осколков вражеских ракет.

Война •   •  6221 просмотра
Удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 7, среди которых двое детей

В небе над Украиной ночью уничтожили запущенные врагом 2 ракеты "Искандер" и два беспилотника

По словам командующего ВС ВС Украины, в ночь на 4 июня средства ПВО Украины сбили две крылатые ракеты "Искандер" и два беспилотника, в то время как два других беспилотника прекратили свое существование самостоятельно.

Война •   •  8046 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили запущенные врагом 2 ракеты "Искандер" и два беспилотника

Масштабный пожар на складе в Киеве потушили

Спасатели потушили крупный пожар на складе площадью 2000 квадратных метров на улице Закревского в Деснянском районе Киева, задействовав 24 пожарные машины и 96 человек личного состава, о пострадавших не сообщается.

Киев •   •  8106 просмотра
Масштабный пожар на складе в Киеве потушили

россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты Николаевской области: пострадавших нет

Вражеские войска нанесли 5 артиллерийских ударов по населенным пунктам в Николаевской области Украины, но сообщений о жертвах не поступало.

Общество •   •  11141 просмотра
россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты Николаевской области: пострадавших нет

За сутки рф потеряла 1290 военнослужащих

В течение суток рф потеряла 1290 человек личного состава, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения в Украину составили 512 420 военнослужащих.

Война •   •  12660 просмотра
За сутки рф потеряла 1290 военнослужащих

Ракетный обстрел Днепра: падение обломков вражеской ракеты привело к повреждениям инфраструктуры и раненых, среди которых есть дети

В Днепре обломки упавшей вражеской ракеты повредили гражданскую инфраструктуру, ранив несколько человек, в том числе детей, среди которых были лунный мальчик и 17-летний юноша.

Общество •   •  13276 просмотра
Ракетный обстрел Днепра: падение обломков вражеской ракеты привело к повреждениям инфраструктуры и раненых, среди которых есть дети

Враг в Запорожской области по 8 населенным пунктам нанес 446 вражеских ударов

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 446 раз нанесли удары по 8 населенным пунктам Запорожской области, используя различное вооружение, включая беспилотные летательные аппараты, ракетные и артиллерийские системы, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  17662 просмотра
Враг в Запорожской области по 8 населенным пунктам нанес 446 вражеских ударов

Филиппины отвергли заявления Китая о нападении на береговую охрану в Южно-Китайском море

Филиппинские военные опровергли обвинения Китая в нападении на свою береговую охрану, заявив, что их действия в Южно-Китайском море соответствовали профессиональным стандартам.

Новости Мира •   •  12927 просмотра
Филиппины отвергли заявления Китая о нападении на береговую охрану в Южно-Китайском море

Сегодня День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии против Украины

С начала вооруженной агрессии россии против Украины 546 украинских детей были убиты и более 1345 ранены, 15 стали жертвами сексуального насилия и почти 20 000 насильственно депортированы в Россию по состоянию на начало июня 2024 года.

Общество •   •  16175 просмотра
Сегодня День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии против Украины

Новый вариант Covid KP.2 угрожает вытеснить доминирующий штамм

Новый вариант Covid KP. 2 становится все более распространенным и может вытеснить ранее доминирующий штамм, потенциально вызывая новую волну случаев.

COVID-19 •   •  14800 просмотра
Новый вариант Covid KP.2 угрожает вытеснить доминирующий штамм