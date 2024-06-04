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Удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 7, среди которых двое детей
В Днепре 7 человек, в том числе 2 ребенка, получили ранения из-за попадания осколков вражеских ракет.
В небе над Украиной ночью уничтожили запущенные врагом 2 ракеты "Искандер" и два беспилотника
По словам командующего ВС ВС Украины, в ночь на 4 июня средства ПВО Украины сбили две крылатые ракеты "Искандер" и два беспилотника, в то время как два других беспилотника прекратили свое существование самостоятельно.
Масштабный пожар на складе в Киеве потушили
Спасатели потушили крупный пожар на складе площадью 2000 квадратных метров на улице Закревского в Деснянском районе Киева, задействовав 24 пожарные машины и 96 человек личного состава, о пострадавших не сообщается.
россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты Николаевской области: пострадавших нет
Вражеские войска нанесли 5 артиллерийских ударов по населенным пунктам в Николаевской области Украины, но сообщений о жертвах не поступало.
За сутки рф потеряла 1290 военнослужащих
В течение суток рф потеряла 1290 человек личного состава, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения в Украину составили 512 420 военнослужащих.
Ракетный обстрел Днепра: падение обломков вражеской ракеты привело к повреждениям инфраструктуры и раненых, среди которых есть дети
В Днепре обломки упавшей вражеской ракеты повредили гражданскую инфраструктуру, ранив несколько человек, в том числе детей, среди которых были лунный мальчик и 17-летний юноша.
Враг в Запорожской области по 8 населенным пунктам нанес 446 вражеских ударов
За минувшие сутки российско-оккупационные войска 446 раз нанесли удары по 8 населенным пунктам Запорожской области, используя различное вооружение, включая беспилотные летательные аппараты, ракетные и артиллерийские системы, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.
Филиппины отвергли заявления Китая о нападении на береговую охрану в Южно-Китайском море
Филиппинские военные опровергли обвинения Китая в нападении на свою береговую охрану, заявив, что их действия в Южно-Китайском море соответствовали профессиональным стандартам.
Сегодня День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии россии против Украины
С начала вооруженной агрессии россии против Украины 546 украинских детей были убиты и более 1345 ранены, 15 стали жертвами сексуального насилия и почти 20 000 насильственно депортированы в Россию по состоянию на начало июня 2024 года.
Новый вариант Covid KP.2 угрожает вытеснить доминирующий штамм
Новый вариант Covid KP. 2 становится все более распространенным и может вытеснить ранее доминирующий штамм, потенциально вызывая новую волну случаев.