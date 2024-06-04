Удар рф по Днепру: количество пострадавших возросло до 7, среди которых двое детей

В Днепре в результате падения обломков вражеских ракет сегодня утром пострадали семь человек, среди которых двое детей. Об этом во вторник сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Стало известно о еще одном раненном в Днепре. Это 37-летний мужчина, он в больнице. Всего-7 пострадавших, среди них двое детей - написал Лысак в Telegram.

Ранее УНН псообщил, что в Днепре обломки упавшей вражеской ракеты повредили гражданскую инфраструктуру, ранив несколько человек, в том числе детей, среди которых были лунный мальчик и 17-летний юноша.