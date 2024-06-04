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Удар рф по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 7, серед яких двоє дітей

Київ • УНН

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У Дніпрі 7 людей, у тому числі 2 дитини, отримали поранення через попадання осколків ворожих ракет.

У Дніпрі внаслідок падіння уламків ворожих ракет сьогодні вранці постраждало семеро людей, серед яких двоє дітей. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН

Стало відомо про ще одного пораненого у Дніпрі. Це 37-річний чоловік, він у лікарні. Загалом – 7 постраждалих, серед них двоє дітей

- написав Лисак у Telegram.

Раніше УНН повідомляв, що у Дніпрі уламки ворожої ракети, що впали, пошкодили цивільну інфраструктуру, поранивши кілька людей, у тому числі дітей, серед яких були місячний хлопчик і 17-річний юнак.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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