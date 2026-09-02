Удар пришёлся на локомотив и вагон прикрытия: что известно о новой атаке рф на «Укрзалізницю»

Российский дрон 2 сентября атаковал пассажирский поезд №53/54 сообщением "Одесса – Днепр" на одной из станций Приднепровской железной дороги. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский, передает УНН.

Благодаря заблаговременному решению об эвакуации пассажиры, а также работники поездной и локомотивной бригад на момент атаки уже находились в безопасном месте.

Детали

По словам Перцовского, угрозу для поезда своевременно обнаружила мониторинговая команда "Укрзализныци". После оценки ситуации было принято решение не ждать непосредственного удара и эвакуировать людей из поезда.

В результате на момент атаки российского БПЛА все пассажиры поезда №53/54, а также члены поездной и локомотивной бригад уже находились в безопасном месте. Непосредственно во время удара людей в зоне поражения не было.

Удар на себя приняли локомотив и вагон прикрытия - сообщил Перцовский.

По предварительной информации, в результате российской атаки среди пассажиров и работников железной дороги пострадавших нет.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что избежать возможных жертв удалось благодаря своевременному реагированию мониторинговой команды и эвакуации людей до момента удара.

После атаки продолжить поездку по железной дороге в прежнем формате было невозможно, поэтому для пассажиров организовали альтернативную перевозку. Их пересадили на автобусы, которыми доставляют к месту назначения.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что российский дрон атаковал электричку в Харьковской области.