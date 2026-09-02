Удар прийняли локомотив і вагон прикриття: що відомо про нову атаку рф на "Укрзалізницю"

$44.460.0751.540.10
ukenru
17:41 • 2190 перегляди
Стріляти можна тільки в окупантів - Зеленський назвав інцидент між СБУ та ГУР ганебним, вимагає кадрових рішень
15:19 • 14354 перегляди
У Києві під час жовтого рівня тривоги працюватиме "зелена" гілка метро, комендантську годину скоротять - Зеленський
14:10 • 25398 перегляди
В Україні запровадять жовтий і червоний рівні повітряної тривоги: що вони означатимуть
Ексклюзив
12:26 • 42092 перегляди
Як відновитися після нічних обстрілів та зрозуміти реакцію організму
12:20 • 40201 перегляди
Нові суми стипендій: як зміняться виплати студентам та коли їх нарахують
2 вересня, 10:36 • 25652 перегляди
У ЄС вже просувають нові санкції проти рф - що передбачається і чи буде зміна підходу
Ексклюзив
2 вересня, 10:20 • 40025 перегляди
В Аерокосмічній асоціації очікують на швидке вирішення проблеми з трактуванням авіалізингу як роялті
2 вересня, 09:39 • 17609 перегляди
Стрілянина у Києві: через напад на СБУ розпочато розслідування
2 вересня, 09:19 • 14445 перегляди
Стрілянина у Києві: СБУ затримала бійців з підрозділу Сил оборони після нападу під час обшуку
Ексклюзив
2 вересня, 06:38 • 18700 перегляди
Невдалий теракт фсб в Києві - стало відомо прізвище російського опозиціонера, якого хотіли вбити
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.5м/с
54%
751мм
Популярнi новини
У Києві сталася пожежа у 6-поверхівці через приліт російського дрона2 вересня, 08:05 • 16481 перегляди
Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?2 вересня, 09:30 • 45624 перегляди
Зеленський після стрілянини у Києві "наїхав на відповідних керівників структур" - ОП2 вересня, 11:33 • 10574 перегляди
Як спекти хліб в аерогрилі без зайвих клопотів і отримати хрустку скоринку14:28 • 24825 перегляди
"Тримайтеся подалі": у США звернулися до росії та інших союзників Ірану14:43 • 15460 перегляди
Публікації
Як спекти хліб в аерогрилі без зайвих клопотів і отримати хрустку скоринку14:28 • 24945 перегляди
Як відновитися після нічних обстрілів та зрозуміти реакцію організму
Ексклюзив
12:26 • 42090 перегляди
Нові суми стипендій: як зміняться виплати студентам та коли їх нарахують12:20 • 40199 перегляди
В Аерокосмічній асоціації очікують на швидке вирішення проблеми з трактуванням авіалізингу як роялті
Ексклюзив
2 вересня, 10:20 • 40024 перегляди
Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?2 вересня, 09:30 • 45753 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Ірина Терех
Андрій Пишний
Ірина Мудра
Актуальні місця
Україна
Дніпро (місто)
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Одеса
Реклама
УНН Lite
Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBOVideo16:24 • 7168 перегляди
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo1 вересня, 14:33 • 40350 перегляди
Новий король Норвегії Гокон склав присягу після смерті батька - як це булоPhotoVideo1 вересня, 14:21 • 36641 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 42255 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 39419 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Опалення
Фільм
Серіали
Дипломатка

Удар прийняли локомотив і вагон прикриття: що відомо про нову атаку рф на "Укрзалізницю"

Київ • УНН

 • 1512 перегляди

Дрон РФ ударив по потягу "Одеса – Дніпро" на станції Придніпровської залізниці. Пасажирів завчасно евакуювали, постраждалих немає.

Удар прийняли локомотив і вагон прикриття: що відомо про нову атаку рф на "Укрзалізницю"

Російський дрон 2 вересня атакував пасажирський потяг №53/54 сполученням "Одеса – Дніпро" на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, передає УНН.

Завдяки завчасному рішенню про евакуацію пасажири, а також працівники поїзної та локомотивної бригад на момент атаки вже перебували у безпечному місці.

Деталі

За словами Перцовського, загрозу для поїзда вчасно виявила моніторингова команда "Укрзалізниці". Після оцінки ситуації було ухвалено рішення не чекати безпосереднього удару та евакуювати людей із поїзда.

У результаті на момент атаки російського БПЛА всі пасажири поїзда №53/54, а також члени поїзної та локомотивної бригад уже перебували у безпечному місці. Безпосередньо під час удару людей у зоні ураження не було.

Удар прийняли на себе локомотив і вагон прикриття

- повідомив Перцовський.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки серед пасажирів і працівників залізниці постраждалих немає.

В "Укрзалізниці" наголосили, що уникнути можливих жертв вдалося завдяки завчасному реагуванню моніторингової команди та евакуації людей до моменту удару.

Після атаки продовжити поїздку залізницею в попередньому форматі було неможливо, тому для пасажирів організували альтернативне перевезення. Їх пересадили на автобуси, якими доправляють до місця призначення.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що російський дрон атакував електричку на Харківщині.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніКримінал
Вибухи
Евакуація
Війна в Україні
Харківська область
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Одеса