Удар прийняли локомотив і вагон прикриття: що відомо про нову атаку рф на "Укрзалізницю"

Російський дрон 2 вересня атакував пасажирський потяг №53/54 сполученням "Одеса – Дніпро" на одній зі станцій Придніпровської залізниці. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, передає УНН.

Завдяки завчасному рішенню про евакуацію пасажири, а також працівники поїзної та локомотивної бригад на момент атаки вже перебували у безпечному місці.

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За словами Перцовського, загрозу для поїзда вчасно виявила моніторингова команда "Укрзалізниці". Після оцінки ситуації було ухвалено рішення не чекати безпосереднього удару та евакуювати людей із поїзда.

У результаті на момент атаки російського БПЛА всі пасажири поїзда №53/54, а також члени поїзної та локомотивної бригад уже перебували у безпечному місці. Безпосередньо під час удару людей у зоні ураження не було.

Удар прийняли на себе локомотив і вагон прикриття - повідомив Перцовський.

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки серед пасажирів і працівників залізниці постраждалих немає.

В "Укрзалізниці" наголосили, що уникнути можливих жертв вдалося завдяки завчасному реагуванню моніторингової команди та евакуації людей до моменту удару.

Після атаки продовжити поїздку залізницею в попередньому форматі було неможливо, тому для пасажирів організували альтернативне перевезення. Їх пересадили на автобуси, якими доправляють до місця призначення.

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Раніше УНН писав про те, що російський дрон атакував електричку на Харківщині.