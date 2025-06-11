Удар по Харькову: количество раненых возросло до 37, среди них 5 детей

Количество раненых в результате вражеской атаки на Харьков в ночь на среду, 11 июня, возросло до 37. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, среди раненых 5 - это дети. Он напомнил, что в результате удара два человека погибли.

Эту информацию подтвердил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он уточнил, что 9 пострадавших доставлены в больницы Харькова, среди них 2-летняя девочка и 15-летний парень.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь - написал Синегубов

Он также рассказал о подробностях вражеского удара. Так, в Слободском районе произошло попадание вражеских БпЛА в троллейбусное депо и жилые дома, загорелись автомобили.

В Основянском районе, по словам главы Харьковской ОВА, в результате попадания БпЛА в многоквартирный жилой дом произошел пожар.

Напомним

В результате ночной атаки вражескими БпЛА по Харькову погибли два человека. По информации мэра города Игоря Терехова, зафиксировано 17 ударов по двум районам города, повреждены многоквартирные и частные дома.

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