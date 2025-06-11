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Удар по Харкову: кількість поранених зросла до 37, серед них 5 дітей

Київ • УНН

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Внаслідок нічної атаки на Харків кількість поранених зросла до 37, серед них 5 дітей. Ворог вдарив по тролейбусному депо та житлових будинках у двох районах міста.

Удар по Харкову: кількість поранених зросла до 37, серед них 5 дітей

Кількість поранених унаслідок ворожої атаки на Харків у ніч на середу, 11 червня, зросла до 37. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, серед поранених 5 - це діти. Він нагадав, що внаслідок удару двоє людей загинули.

Цю інформацію підтвердив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він уточнив, що 9 постраждалих доставлені до лікарень Харкова, серед них 2-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу

- написав Синєгубов

Він також розповів про подробиці ворожого удару. Так, у Слобідському районі сталося влучання ворожих БпЛА в тролейбусне депо та житлові будинки, загорілися автомобілі.

В Основ'янському районі, за словами голови Харківської ОВА, внаслідок влучання БпЛА в багатоквартирний житловий будинок зайнялася пожежа.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки ворожими БпЛА по Харкову загинуло двоє людей. За інформацією мера міста Ігоря Терехова, зафіксовано 17 ударів по двох районах міста, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

У Харкові під завалами шукають 5 людей після удару 7 червня10.06.25, 23:34 • 1324 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Ігор Терехов
Харків
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