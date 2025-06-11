Удар по Харкову: кількість поранених зросла до 37, серед них 5 дітей

Кількість поранених унаслідок ворожої атаки на Харків у ніч на середу, 11 червня, зросла до 37. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

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За його словами, серед поранених 5 - це діти. Він нагадав, що внаслідок удару двоє людей загинули.

Цю інформацію підтвердив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він уточнив, що 9 постраждалих доставлені до лікарень Харкова, серед них 2-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

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Він також розповів про подробиці ворожого удару. Так, у Слобідському районі сталося влучання ворожих БпЛА в тролейбусне депо та житлові будинки, загорілися автомобілі.

В Основ'янському районі, за словами голови Харківської ОВА, внаслідок влучання БпЛА в багатоквартирний житловий будинок зайнялася пожежа.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки ворожими БпЛА по Харкову загинуло двоє людей. За інформацією мера міста Ігоря Терехова, зафіксовано 17 ударів по двох районах міста, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

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